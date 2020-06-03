لفتة إنسانية.. مجدي يعقوب يحقق أمنية الطبيب الذي فقد بصره أثناء علاج مصابي كورونا

أعرب الدكتور محمود سامي، الطبيب الذي فقد بصره أثناء مواجهة فيروس كورونا، عن سعادته باستجابة الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي لأمنيته، وهو أن يلتقي به.





وعقب "سامي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، "خبر أسعدني جدا، أنا بحب الدكتور مجدي يعقوب وهو مثلي الأعلى بإنسانيته وماقدمه لمصر"، مشيرا إلى أنه كان يتمنى أن يكون تلميذه، أو من فريق عمله، ويقدم لمصر مثلما قدم الدكتور مجدي يعقوب.





ومن ناحيته، أعلن الإعلامي شريف عامر، أن فريق الدكتور مجدي يعقوب تواصل معه ليلبي طلب الدكتور محمود سامي، حيث طلبوا رقم هاتف الدكتور محمود سامي ليتواصلوا معه وترتيب لقاء بينه وبين الدكتور مجدي يعقوب كما يريد.



