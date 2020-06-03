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لفتة إنسانية.. مجدي يعقوب يحقق أمنية الطبيب الذي فقد بصره أثناء علاج مصابي كورونا

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 08:47 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
أعرب الدكتور محمود سامي، الطبيب الذي فقد بصره أثناء مواجهة فيروس كورونا، عن سعادته باستجابة الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي لأمنيته، وهو أن يلتقي به.

وعقب "سامي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، "خبر أسعدني جدا، أنا بحب الدكتور مجدي يعقوب وهو مثلي الأعلى بإنسانيته وماقدمه لمصر"، مشيرا إلى أنه كان يتمنى أن يكون تلميذه، أو من فريق عمله، ويقدم لمصر مثلما قدم الدكتور مجدي يعقوب.

ومن ناحيته، أعلن الإعلامي شريف عامر، أن فريق الدكتور مجدي يعقوب تواصل معه ليلبي طلب الدكتور محمود سامي، حيث طلبوا رقم هاتف الدكتور محمود سامي ليتواصلوا معه وترتيب لقاء بينه وبين الدكتور مجدي يعقوب كما يريد.

1152 إصابة جديدة بالكورونا.. و47 حالة وفاة
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، عن خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6827 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7642 حالة، من ضمنهم الـ 6827 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 47 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 27536 حالة من ضمنهم 6827 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1052 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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مجدي يعقوب طبيب فقد بصره بوابة الفجر الفجر

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