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بسمة تنضم لحملة لا للعنصرية عبر "إنستجرام"

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 01:13 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه


أعربت الفنانة صابرين عن استيائها من العنصرية بعد مقتل الأمريكي جورج فلويد وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
 
وقامت بمشر صورة سوداء وعلقت عليها قائلة:  "ضد كل أنواع العنصرية.. ضد العنصرية بكل أشكالها".

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية الفترة الحالية من اضطرابات عنيفة بسبب مقتل شاب من ذوي البشرة سمراء يدعى "جورج فلويد" على يد ظابط شرطي، وذلك عن طريق وضع ركبته على عنقه حتى لفظ أخر أنفاسه في مشهد ينعدم منه إنسانية رجل الشرطة، ما تسبب في مظاهرات واحتجاجات.

و من جهته، أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن إدارته ملتزمة بالكامل ألا يذهب موت جورج فلويد سدا، ولكن لن تترك كذلك حركة الغوغائية التى تهدد سلامة الأمريكيين.

في سياق منفصل، شاركت بسمة في الماراثون الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "شاهد عيان" لـ الفنان حسن الرداد، وجسدت شخصية "ليلي" وهي شقيقة "ندي" والتي تجسد هذه الشخصية الفنانة هنا شيحة، وتدور احداث المسلسل في ايطار "درامي تشويقي

وشارك في بطولة "شاهد عيان" بجانب حسن الرداد، هنا شيحة، وليد فواز، محمد لطفي، أحمد صيام، بسمة، نسمة الباهي، عبير الشاعر، ومن اخراج محمد حماقي.

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مسلسل شاهد عيان فلويد جورج فلويد بسمة الفنانة بسمة

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