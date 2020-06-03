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برلمانية: 50 ألف جنيه سعر الليلة بالمستشفيات الخاصة (فيديو)
الأربعاء 03/يونيو/2020 - 08:04 ص
كـسـاب أحـمـد
قالت الدكتورة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، إن مستشفيات القطاع الخاص استعلت أزمة كورونا وقامت بالمغالاة في أسعار علاج مصابي كورونا، مشيرة إلى أن أحد المواطنين قام بالدخول مستشفى خاص يومًا واحد فقط لتلقي العلاج اللازم لفيروس كورونا، فدفع أهله 50 ألف جنيه، رغم وفاة الحالة، وهناك مواطن آخر داخل وتلقى العلاج بـ200 ألف جنيه، ولم يستطيع البقاء في المستشفى بسبب التكلفة المرتفعة.
وتابعت" ثابت"، خلال حوارها مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على "الأولى"، مساء الإثنين، أن وزارة الصحة عليها أن تفتح اماكن أكبر للعزل، خاصة أنه لا يوجد الأن أماكن فارغة في مستشفيات العزل، مشيرًا إلى أن المواطنين يذهبون لتلقي العلاج في مستشفيات الخاصة بأسعار مبالغ فيها لأنها مضطره، وليس بسبب قدرتها على تحمل تكاليف هذه المستشفيات.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6827 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7642 حالة، من ضمنهم الـ 6827 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 47 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 27536 حالة من ضمنهم 6827 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1052 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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