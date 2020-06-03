برلمانية: 50 ألف جنيه سعر الليلة بالمستشفيات الخاصة (فيديو)

قالت الدكتورة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، إن مستشفيات القطاع الخاص استعلت أزمة كورونا وقامت بالمغالاة في أسعار علاج مصابي كورونا، مشيرة إلى أن أحد المواطنين قام بالدخول مستشفى خاص يومًا واحد فقط لتلقي العلاج اللازم لفيروس كورونا، فدفع أهله 50 ألف جنيه، رغم وفاة الحالة، وهناك مواطن آخر داخل وتلقى العلاج بـ200 ألف جنيه، ولم يستطيع البقاء في المستشفى بسبب التكلفة المرتفعة.





وتابعت" ثابت"، خلال حوارها مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على "الأولى"، مساء الإثنين، أن وزارة الصحة عليها أن تفتح اماكن أكبر للعزل، خاصة أنه لا يوجد الأن أماكن فارغة في مستشفيات العزل، مشيرًا إلى أن المواطنين يذهبون لتلقي العلاج في مستشفيات الخاصة بأسعار مبالغ فيها لأنها مضطره، وليس بسبب قدرتها على تحمل تكاليف هذه المستشفيات.



