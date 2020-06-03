عاجل.. "الصحة": حالة رجاء الجداوى حرجة بعد حدوث مضاعفات صحية لها

أكد الدكتور سعيد السقعان مدير الشؤون الصحية بمحافظة الإسماعيلية، أن حالة رجاء الجداوى حرجة بعد حدوث مضاعفات صحية لها.





وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" مع شريف عامر"، المضاعفات متمثلة في ارتفاع درجات الحرارة وهو ما يتطلب وضعها على جهاز تنفسي لا تداخلى وهى المرحلة التي تسبق الجهاز التنفسي.





وأشار إلى أن هناك فريقًا طبيًا متخصصًا في الرعاية واستشاريين من القلب يناظرون الحالة، فضلا عن وجود لجنة علمية تمر على جميع مستشفيات العزل تفقدت جميع الحالات في المستشفى ومنها الفنانة رجاء الجداوي.