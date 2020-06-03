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محمد علاء الأول يليه محمد أبو داوود والمركز الثالث من نصيب محمد جمعة في استفتاء الفجر اليوم

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 12:37 ص
بوابة الفجر
نادين نجدى
تصدر الفنان محمد علاء في استفتاء "الفجر الفني" في قائمة أفضل ممثل دور ثان في رمضان 2020، اليوم الموافق الأربعاء 3 يونيو.

وجاء محمد علاء في المركز الأول، حيث حصد 10559 صوت بنسبة مايعادل 15,86% ، ثم يليه في المركز الثانى محمد أبو داوود، بينما المركز الثالث كان من نصيب محمد جمعة.


ولا زال التصويت جاريًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط:اضغط هنا

https://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=828


يذكر أن محمد علاء خاض السباق الرمضاني بمسلسل "البرنس"من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش.

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