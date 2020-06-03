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صابرين ترفع شعار لا للعنصرية بعد مقتل الأمريكي "جورج فلويد"
الأربعاء 03/يونيو/2020 - 12:55 ص
مصطفى فكيه
شهدت الولايات المتحدة الأمريكية الفترة الحالية من اضطرابات عنيفة بسبب مقتل شاب من ذوي البشرة سمراء يدعى "جورج فلويد" على يد ظابط شرطي، وذلك عن طريق وضع ركبته على عنقه حتى لفظ أخر أنفاسه في مشهد ينعدم منه إنسانية رجل الشرطة، ما تسبب في مظاهرات واحتجاجات.
أعربت الفنانة صابرين عن استيائها من انتشار العنصرية وذالك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
وتابعت صابرين، حديثها قائلةُ:" وهذا هو دستور الإنسانية في كل الديانات السماوية لرحمتموهم".
من جهته، أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن إدارته ملتزمة بالكامل ألا يذهب موت جورج فلويد سدا، ولكن لن تترك كذلك حركة الغوغائية التى تهدد سلامة الأمريكيين.
أعربت الفنانة صابرين عن استيائها من انتشار العنصرية وذالك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
وقامت بنشر صورة سوداء وعلقت عليها قائلة: "لا للعنصرية.. نعم للإنسانية.. أول كلمات القرآن الكريم (الحمد لله رب العالمين).. وآخر كلمات القرآن الكريم (قل أعوذ برب الناس)".
وتابعت صابرين، حديثها قائلةُ:" وهذا هو دستور الإنسانية في كل الديانات السماوية لرحمتموهم".
من جهته، أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن إدارته ملتزمة بالكامل ألا يذهب موت جورج فلويد سدا، ولكن لن تترك كذلك حركة الغوغائية التى تهدد سلامة الأمريكيين.
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