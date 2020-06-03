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تتر "لما كنا صغيرين" لسميرة سعيد الأول يليه "ولاد إمبابة" لسعد الصغير في استفتاء الفجر اليوم

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 12:27 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
تصدر تتر مسلسل "لما كنا صغيرين " للديفا سميرة سعيد، استفتاء "الفجر الفني" كأفضل تتر في رمضان 2020، وجاء تتر "ولاد إمبابة" لسعد الصغير في المركز الثاني.

حصد تتر "لما كنا صغيرين" اليوم الموافق الأربعاء 3 يونيو، على 21533 صوت بما يعادل 25,96% من نسبة التصويت، بينما حصد تتر "ولاد إمبابة" على 20194 مايعادل 24,34% ومن المقرر الإعلان عن النتيجة النهائية خلال الأيام المقبلة.




لاقى تتر "لما كنا صغيرين" التي قامت بغنائها الديفا سميرة سعيد، إشادة كبيرة من الجمهور، وتداول بين رواد التواصل الإجتماعي، وعبر الجروبات الخاصة بالعمل على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

أبطال مسلسل "لما كنا صغيرين"

ريهام حجاج، محمود حميدة، خالد النبوي، نسرين أمين، محمود حجازي، نبيل عيسى، كريم قاسم، تأليف أيمن سلامة، ومن إخراج محمد علي.


ولا زال التصويت جاريًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط:اضغط هنا

https://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=828

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