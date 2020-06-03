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مسؤول من الاتحاد الإفريقي يكشف معايير لقب نادي القرن

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 12:26 ص
كاف
كاف
رامي بشاي


تحدث  فيكن جيزمجيان رئيس المنظومة الإعلامية السابق بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن كواليس وضع معايير لقب نادي القرن الإفريقي في القرن العشرين.

وقال فيكن في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الزمالك مع الإعلامي خالد الغندور بأن تصنيف نادي القرن الإفريقي تم وضعه عام ١٩٩٤ بناء بسبب قيام الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء بعمل تصنيف للأندية بالنقاط.

وأضاف : مصطفى مراد فهمي هو من قرر وضع نظام ومعايير نادي القرن بالتعاون مع عبده صالح الوحش المدير الفني للاتحاد الإفريقي في ذلك الوقت، وكان دوري في هذا التوقيت تنظيمي لا أكثر.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على على معايير التصنيف بالاتفاق مع عيسى حياتو رئيس الاتحاد الإفريقي في ذلك الحين، ولكن بدون موافقة كتابية او عقد اجتماع اللجنة التنفيذية او جمعية عمومية.

وتابع : إبلاغ الاندية بالتصنيف الخاص بالاندية كان عن طريق السكرتير العام الذي بدوره يبلغ الاتحادات المحلية، ولكن لا يوجد أي مسؤول في الاتحاد قام بذلك، والتصنيف تم نشره في نشرة الاتحاد الأفريقي بدون أي إهتمام.

وواصل : مجلة الاتحاد الأفريقي كانت تنشر باللغة الإنجليزية والفرنسية، وكانت توجه إلى الاتحادات المحلية فقط، لذلك أنا لا ألوم الزمالك في تأخره للتقدم باحتجاج للكاف في ذلك الوقت بسبب عدم اخطاره.

وأكد فيكن على أن  الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء قام باختيار الزمالك بطلا القرن وبعدها بفترة اختار نادي كوتوكو الغاني في اختيار شهد علامات تعجب كبيرة، بمعايير غريبة. 


وأشار فيكن بأن المعايير التي تم وضعها عام ٩٤ لم تكن في الحسبان لمنح لقب نادي القرن، لأن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لم يخطر الاندية بشكل رسمي بهذه المعايير.

وأردف: الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في عام ٢٠٠٠ رفض العمل بنظام النقاط في لقب نادي القرن الأوروبي، لذلك قرروا عمل تصويت بين القراء والنقاد الرياضيين والمدربين.

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