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عاجل.. عمرو محمود ياسين يكشف آخر تطورات حالة والده الصحية

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 12:26 ص
بوابة الفجر

ًكشف الكاتب عمرو محمود ياسين، نجل الفنان الكبير محمود ياسين، النقاب عن حالة والده الصحية مؤكدًا أنها جيدة

وأشار في تصريحات إعلامية  أن عيد ميلاده والده كان أمس الثلاثاء.

ووجه من جانبه الشكر لكل شخص حرص على الاطمئنان على صحته وما وصلت إليه حالته الصحية إلى الآن.

ولفت إلى أن المسرح كان سبب عشق والده للفن حيث بدأ مشواره الفني في بورسعيد، ومن ثم مسرح الجامعة وبعدها المسرح الفني ثم مسرح التليفزيون وتألق في السينما بعد ذلك.

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