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دينا الشربيني الأول يليها روجينا والمركز الثالث من نصيب يسرا في استفتاء الفجر اليوم
الأربعاء 03/يونيو/2020 - 12:21 ص
ولاء عبد الناصر
تصدرت الفنانة دينا الشربيني استفتاء "الفجر الفني" ضمن أفضل ممثلة في رمضان 2020، اليوم الأربعاء الموافق 3 يونيو.
وجاءت الفنانة دينا الشربيني في المركز الأول، حيث حصدت على 66727 صوت، فيما جاء في المركز الثاني الفنانة روجينا ب 65389 صوت، واحتلت المركز الثالث الفنانة يسرا ب49455 صوت.
ولا زال التصويت جاريًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط:اضغط هنا
https://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=828
يذكر أن دينا الشربيني خاضت السباق الرمضاني بمسلسل لعبة النسيان من بطولتها ويشاركها في البطولة أحمد داود وعلي قاسم وانجي المقدم ومحمود قابيل ورجاء الجداوي ومعالجة للسيناريست تامر حبيب.
وجاءت الفنانة دينا الشربيني في المركز الأول، حيث حصدت على 66727 صوت، فيما جاء في المركز الثاني الفنانة روجينا ب 65389 صوت، واحتلت المركز الثالث الفنانة يسرا ب49455 صوت.
ولا زال التصويت جاريًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط:اضغط هنا
https://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=828
يذكر أن دينا الشربيني خاضت السباق الرمضاني بمسلسل لعبة النسيان من بطولتها ويشاركها في البطولة أحمد داود وعلي قاسم وانجي المقدم ومحمود قابيل ورجاء الجداوي ومعالجة للسيناريست تامر حبيب.