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دينا الشربيني الأول يليها روجينا والمركز الثالث من نصيب يسرا في استفتاء الفجر اليوم

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 12:21 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تصدرت الفنانة دينا الشربيني استفتاء "الفجر الفني" ضمن أفضل ممثلة في رمضان 2020، اليوم الأربعاء الموافق 3 يونيو.

وجاءت الفنانة دينا الشربيني في المركز الأول، حيث حصدت على 66727 صوت، فيما جاء في المركز الثاني الفنانة روجينا ب 65389 صوت، واحتلت المركز الثالث الفنانة يسرا ب49455 صوت.

ولا زال التصويت جاريًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط:اضغط هنا

https://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=828

يذكر أن دينا الشربيني خاضت السباق الرمضاني بمسلسل لعبة النسيان من بطولتها ويشاركها في البطولة أحمد داود وعلي قاسم وانجي المقدم ومحمود قابيل ورجاء الجداوي ومعالجة للسيناريست تامر حبيب.

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