دينا الشربيني الأول يليها روجينا والمركز الثالث من نصيب يسرا في استفتاء الفجر اليوم

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تصدرت الفنانة دينا الشربيني استفتاء "الفجر الفني" ضمن أفضل ممثلة في رمضان 2020، اليوم الأربعاء الموافق 3 يونيو.



وجاءت الفنانة دينا الشربيني في المركز الأول، حيث حصدت على 66727 صوت، فيما جاء في المركز الثاني الفنانة روجينا ب 65389 صوت، واحتلت المركز الثالث الفنانة يسرا ب49455 صوت.



ولا زال التصويت جاريًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط:اضغط هنا



https://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=828



يذكر أن دينا الشربيني خاضت السباق الرمضاني بمسلسل لعبة النسيان من بطولتها ويشاركها في البطولة أحمد داود وعلي قاسم وانجي المقدم ومحمود قابيل ورجاء الجداوي ومعالجة للسيناريست تامر حبيب.