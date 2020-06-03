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'الإعلاميين' تستعرض مجهوداتها مؤخرًا في مواجهة 'كورونا'

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 12:04 ص
طارق سعدة نقيب الإعلاميين
طارق سعدة نقيب الإعلاميين
ميسون أبو الحسن
أصدرت نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، بيانًا منذ قليل؛ استعرضت فيه مجهوداتها مؤخرًا، وقراراتها في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال النقابة في بيانها، إنها قامت بالتعاقد مع شركة متخصصة في التعقيم والتطهير للمقرات والمؤسسات  وعلى الفور تم حضور الشركة وتعقيمها لمقر النقابة وتستمر في تعقيمها الدوري، بالإضافة إلى تشكيل لجنة باسم "لجنة إدارة الأزمة"، متفرغة فقط لتقديم الحلول والتيسرات، وتقديم الخدمات الطبية لسادة الزملاء أعضاء النقابة في كافة أتحاء الجمهورية وتتكون من السادة التالي أسماؤهم:

الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين (01111066631)
الأستاذ محجوب سعـدة السكرتيرالعام (01223634998)
الأستاذ خـالد فتــــوح أمين الصنـدوق (01009997048)
الأستاذ محمود هيكل المنسـق الإداري (01094006965)

1 – الإعلام الخاص:
الأستاذ نشأت الديهي (01221100211)

2 – مبنى ماسبيرو بالقاهرة:
الأستاذ مصطفي فكرى (01119237322)
الأستاذ عبدالفتاح سالم (01111284111)
الأستـــاذ خــالد ســالـم (01212920008)

3 – إذاعة وتليفزيون الإسكندرية:
الأستاذ أحمد كحيلو (01008289836)
الأستاذ عبده جمعة (01003201524)

-  إقليم الدلتا (إذاعة وتليفزيون ):
الأستاذ أيمن سليمان (01271795557 – 01095600678)

5 –  إقليم الاسماعيلية: (إذاعة وتليفزيون ):
الأستاذ علاء وحيد (01001166331)

6 -   إقليم الصعيد : (إذاعة وتليفزيون ):
الأستاذ مدحت يحيي ( 01067903335)
الأستاذ أشرف كمال (0122703619)

7 – إقليم أسوان (إذاعة وتليفزيون ):
الأستاذ علي عبد الماجد (01098766555 – 01006095651)
الأستاذ حسين فتحى (011114049402)

سوهاج:
 الأستاذ محمد رفعت (01556900076)
الأقصر:
 الأستاذة جيهان عبد الدايم (01001937117)

8 -  إذاعة مرس مطروح:
الأستاذ أحمد أدم ( 01094357358)

9  – إذاعة جنوب سيناء:
الأستاذة سهير محمد سعيد (01004995082)

10 – إذاعة وتليفزيون شمال الصعيد :
الأستاذ عبد الحكيم اللواج (01001021771 – 01110131414)
الأستاذة ايناس عبد العزيز(01013586670)

11  – إذاعة شمال سيناء:
الأستاذ لطيف الشوربجى (01224313031)

12 -  إذاعة حلايب وشلاتين:
الأستاذ ياسر عبد العظيم (01009886106)

وأكدت النقابة في بيانها، أنها تستمر في أداء دورها تجاه الزملاء المصابين أو المشتبة في إصابتهم، وتحاول جاهدة أن توفر لهم كافة الخدمات المقررة في هذا الصدد، والتي تحددها وزارة الصحة، فعلى سبيل المثال

1 - عندما أصيبت الزميلة شيرين حسين كامل نظمي الفقي المخرجة، والتي تحمل رقم عضوية 575 تواصلت مع النقابة، فقامت النقابة بالحجز لها بمستشفي سعاد كفافى لاجراء التحاليل والاشعات اللازمة  للزميلة، وتم تحويل الزميلة إلى مستشفى كميات العباسية، وذلك بعد إخطار وزارة الصحة على الخط الساخن 105 لتسجيل بياناتها، وتم عمل المسحة اللازمة التي أثبتت إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتم صرف الأدوية اللازمة لها للمرحلة الأولى للعلاج، وهي في طريقها للتعافي، وتعالج منزليًا الآن، ثم تم تحديد موعد للزميلة  المسحة الثانية الخميس القادم الموافق 4/6/2020.

2 – عندما علمت النقابة بإصابة صلاح عبدالكريم السيد صالح مخرج أول بالتليفزيون، تم التواصل معه فورا ومعرفة حالته وتم توجيه نجله محمد صلاح عبدالكريم، وتم حجزه اليوم الثلاثاء 2/6/2020  في مستشفى حميات العباسية، والنقابة تتواصل مع نجله كل ساعة للاطمئنان على صحته وللتأكد من تلقيه الرعاية الصحية اللازمة.

3 -  عندما تم الاشتباه في وجود إصابة للزميل أحمد محمد علي حامد محرر النشرة بقناة طيبة بأسوان، تم التوصل فورًا مع مكتب محافظ أسوان، فقام بإبلاغ النقابة، محمد حسن مدير الإعلام بمحافظة أسوان، بأن الزميل المذكور تلقر الرعاية الطبية اللازمة في مستشفى التأمين الصحي، وأنه مصاب بالتهابات شعبية، وتم صرف له العلاج اللازم وأنه غير مصاب بفيروس كورونا..

4 – في الإعلام الخاص، عندما علمت النقابة بإصابة بعض الزملاء، قامت بالتواصل معهم على الفور، وتأكدت من حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة، وهم الزميلة ريهام السهلي، وآية عبدالرحمن، وكريم رمزي، وغيرهم من الزملاء، وتتابع النقابة لحظة بلحظة حالتهم الصحية.

5- تم التواصل أيضًا والمتابعة المستمرة مع الزميلة هالة عبدالرحمن بقناة أزهري، ومتابعة حالتها والاطمئنأن عليها.

رابعاً: توفر النقابة الكمامات اللازمة وأدوات التطهير لكل الأعضاء وأسرهم بمقر النقابة الكائن في 8 شارع عائشة التيمورية بجاردن سيتي، أمام قسم شرطة قصر النيل، بدعم يصل إلى 50% أقل من أسعارها بالأسواق.

وأكدت النقابة أنها تنسق مع بعض الزملاء الأهضاء في الأقاليم على مستوى الجمهورية، لترسل لهم مندوبًا بالكميات اللازمة حسب طلب واحتياجاتهم.

خامسًا: يتم التنسيق الدائم والمستمر مع مستشفيات وزارة الصحة على مستوى الجمهورية، المختصة في هذا الشأن، على الخط الساخن رقم  105، كما يتم التنسيق مع غرفة الطوارئ بمجلس الوزراء على رقم: 16528.

وطالبت النقابة من الأعضاء، التواصل المباشر معها في حالة وجود إصابة أو اشتباه الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك للتنسيق المباشر وتقديم الخدمات الازمة للأعضاء، والاتصال على الأرقام التالية:
0227934758 – 01096976792 – 01552890420 – 01094006965 

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