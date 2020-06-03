Advertisements

أحمد فهمى الأول يليه حمدى الميرغني وفي المركز الثالث عمرو رمزي في استفتاء الفجر اليوم

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 12:14 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر




تصدر الفنان أحمد فهمى، في استفتاء "الفجر الفني" كأفضل ممثل كوميدى في رمضان 2020، اليوم الموافق الأربعاء 3 يونيو.

وجاء أحمد فهمى في المركز الأول، حيث حصد 23465 صوت بنسبة 25,76%، وجاء في المركز الثاني حمدى الميرغني، بينما احتل المركز الثالث عمرو رمزي.



ولا يزال التصويت جاريًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط:اضغط هنا

https://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=828

يذكر أن "فهمى"، خاض السباق الرمضاني بمسلسل "رجالة البيت"، وهو من بطولته ويشاركه في البطولة كلا اكرم حسنى، ويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل إسماعيل أحمد الجندى، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: أيتن عامر وميرهان حسين، وتأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج شركة سينرجى

أخبار تهمك

عاجل - تركي آل الشيخ يرد على قرارات مجلس الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مجلس الأهلي يصدر 5 قرارات نارية

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز في الصيف

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة: تسجيل 1152 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الموت يفجع خالد منصور

منذ 42 دقيقة

وفاة مخرج مصري متأثرا بفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أول تعليق من رجاء الجداوي بعد دخولها غرفة العناية المركزة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نقيب المهن التمثيلية يكشف حقيقة تدهور حالة رجاء الجداوي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - رد ناري من مرتضي منصور على قرارات مجلس الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 13 ساعة

بسبب كورونا.. الأرصاد الجوية تناشد المواطنين بعدم تشغيل التكييفات هذا العام (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يجهز لصفقة نارية في الميركاتو الصيفي

منذ 39 دقيقة

عرض إماراتي ضخم لضم نجم الزمالك

منذ ساعتين و 10 دقيقة

كارثة.. عمرو أديب: وباء جديد يضرب العالم في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. عمرو أديب يحذر من وباء جديد سيضرب العالم العام المقبل (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. ننشر أول أسعار لعلاج مصابي كورونا بالمستشفيات الخاصة

منذ حوالي 12 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:46 م

عاجل.. نقيب المهن التمثيلية يكشف حقيقة تدهور حالة رجاء الجداوي

عاجل.. مجلس الأهلي يصدر 5 قرارات نارية

04:51 م

عاجل.. أول تعليق من رجاء الجداوي بعد دخولها غرفة العناية المركزة

11:47 م

عاجل - تركي آل الشيخ يرد على قرارات مجلس الأهلي

05:12 م

وفاة مخرج مصري متأثرا بفيروس كورونا

09:52 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين