أحمد فهمى الأول يليه حمدى الميرغني وفي المركز الثالث عمرو رمزي في استفتاء الفجر اليوم

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تصدر الفنان أحمد فهمى، في استفتاء "الفجر الفني" كأفضل ممثل كوميدى في رمضان 2020، اليوم الموافق الأربعاء 3 يونيو.



وجاء أحمد فهمى في المركز الأول، حيث حصد 23465 صوت بنسبة 25,76%، وجاء في المركز الثاني حمدى الميرغني، بينما احتل المركز الثالث عمرو رمزي.







ولا يزال التصويت جاريًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط:اضغط هنا



https://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=828



يذكر أن "فهمى"، خاض السباق الرمضاني بمسلسل "رجالة البيت"، وهو من بطولته ويشاركه في البطولة كلا اكرم حسنى، ويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل إسماعيل أحمد الجندى، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: أيتن عامر وميرهان حسين، وتأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج شركة سينرجى