المقاولون العرب: يحق لنا اللعب في البطولات الأفريقة

قال محمد عادل المشرف العام على الكرة بفريق المقاولون العرب، إن فريق الكرة بالنادي قدم موسما مميزا للغاية وظهر بمستوى جيد ونجح في احتلال مركز متقدم بجدول ترتيب الدوري.





وأضاف في تصريحات تلفزيوينة عبر فضائية أون تايم سبورت :"قدمنا موسم جيد للغاية في الدوري المصري، ونجحنا في احتلال مركز جيد بالدوري".





وزاد :"أطالب بحقي في التواجد بطولات إفريقيا في الموسم المقبل، ونسعى للحافظ على حقنا".





وتابع :"نتمنى ان لا يهضم حقنا في اللعب بالبطولات الإفريقية، ففريق المقاولون العرب حصد ثمار التخطيط الذي قام به قبل 3 سنوات".



