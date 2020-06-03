عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي: معنويات رجاء الجداوي منخفضة بسبب شائعات وفاتها

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كشف الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين، تطورات الحالة الصحية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، والتى تتلقى العلاج في العناية المركزة بسبب إصابتها بفيروس كورونا، قائلا: "معنوياتها في النازل وذلك بسبب شائعات وفاتها يوميًا، ورجاء سيدة قديرة وتستحق مننا اكثر من ذلك".



وأضاف أشرف زكي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة الآن" للإعلامية لميس الحديدي، المذاع على قناة "الحدث اليوم" قائلًا:" تخيل يكون حد في المستشفي ويطلع خبر وفاتها، والدكاتره في المستشفى بيكلموني ان المرض مش هياثر عليها قد حالتها النفسية".



كانت أميرة حسن مختار، الابنة الوحيدة للفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، قالت فى وقت سابق إن والدتها تعانى من ارتفاع درجة حرارتها منذ دخولها الحجر الصحى بالإسماعيلية، مشيرة إلى أن تستمر مشكلتها الصحية حتى الآن فى درجة الحرارة التي ترتفع ثم تنخفض وهو الأمر الذى يتكرر باستمرار.



وكانت نتيجة أول تحاليل معملية الخاصة برجاء الجداوى، ظهرت إيجابية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وهى أول تحليل يتم للفنانة الكبيرة منذ دخلوها الحجر الصحى بالإسماعيلية.

