أجايي: توقعت هدف رياض محرز فى مرمي نيجيريا بكأس الأمم









تحدث المهاجم النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن شعوره عقب خروج منتخب بلاده من بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة والتى أقيمت فى مصر أمام منتخب الجزائر.





وأعرب النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حزنه الشديد بعد خسارة المنتخب النيجيري للقب كأس أمم إفريقيا الأخيرة والتي أقيمت في مصر.





وأكد أجايي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة "النهار": "كان هناك بعض اللاعبين في الأهلي يحاولون استفزازي والسخرية من خسارة النتخب النيجيري في كأس الأمم وذلك من أجل إخراجي من حالة الحزن ولكني كنت حزين للغاية وقتها".





وتابع: "لم أتفاجئ من إحراز رياض محرز هدفه في مرمى نيجيريا فمبجرد حصول الجزائر على الضربة الثابتة فتأكدت تمامًا على أن الجزائر ستسجل هدفًا".



