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برشلونة يجهز لصفقة نارية في الميركاتو الصيفي

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 12:03 ص
برشلونة
برشلونة
علاء خليف
اقترب نادي برشلونة الإسباني، من حسم صفقة نارية، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق الكتالوني بالموسم الجديد.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة بات على بعد خطوات من التعاقد مع واحد من أبرز نجوم الدوري الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك في إطار خطة الإدارة لتدعيم الفريق بصفقات قوية استعدادًا للمنافسة على البطولات بالموسم المقبل.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادي برشلونة نجح في الإتفاق مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان الإيطالي، على الإنتقال لصفوف النادي الكتالوني بالموسم المقبل، ولم ينفي مسئولي البرسا أو يؤكدوا هذه الأنباء.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن لاوتارو مارتينيز حسم موقفه مع إنتر ميلان بالبقاء مع الفريق الإيطالي أو الرحيل لبرشلونة، رافضًا مناقشة أي عروض أخري تلقاها في الفترة الأخيرة.

يذكر أن هناك بعض الأندية الأوروبية الأخري تريد الحصول على خدمات اللاعب منها باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وريال مدريد، ولكن اللاعب يرغب في ارتداء قميص البرسا بالموسم المقبل ومزاملة مواطنه ليونيل ميسي.

ويشترط نادي انتر ميلان التعاقد مع بديل مناسب للموافقة على رحيل "لاوتارو" لبرشلونة في الميركاتو الصيفي، ويواصل جهوده في البحث عن التعاقد مع مهاجم جديد خلال الفترة الحالية.

ويعد لاوتارو مارتينيز واحد من المهاجمين المميزين على الساحة الكروية في الفترة الحالية، تألق بشكل لافت للانظار رفقة فريق انتر ميلان وقدم معه عروضًا رائعة جعلت محل اهتمام عمالقة الكرة الأوروبية.

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