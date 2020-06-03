وزيرة الصحة تزف بشرى سارة بشأن مستشفيات علاج كورونا (فيديو)

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أنه يوجد حاليًا 376 مستشفى بسعة أكثر 35 ألف سرير لاستقبال الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، وأكثر من 3800 رعاية مركز، و2300 جهاز تنفس صناعي، بالإضافة إلى 1000 سيارة متنقلة، و5013 وحدة صحية ومركز طبي لتقديم العلاج للأسر المخالطة والعزل المنزلي.





وأضافت "زايد"، خلال تصريحات خاصة لـ فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم إشغال 6500 سرير فقط في كل أنحاء مصر.





وأوضحت وزيرة الصحة والإسكان، أن المستشفيات التي تم تخصيصها لعلاج مصابي كورونا لا يزال بها قدرة استيعابية كبيرة.



