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انتداب المعمل الجنائي لحريق صيدلية شهيرة بمصر الجديدة

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 12:02 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
أمرت نيابة مصر الجديدة الجزئية، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب داخل صيدلية شهيرة بدائرة القسم، وإرسال تقرير واف عن سبب الحريق وحصر التلفيات والخسائر الملحقة به.

وكانت إدارة الحماية المدينية بالقاهرة، دفعت بـ 8 سيارات إطفاء، وخزان مياه، وسلم هيدروليكي، وذلك للسيطرة على حريق شب في إحدى صيدليات سيف بشارع الميرغني بمصر الجديد.

وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق في إحدى الصيدليات في مصر الجديدة، وتم الدفع بسيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الإمتداد لباقي المجاورات ولم يوجد إصابات حتى الآن.

حريق بسبب ماس كهربائي
في سياق آخر، كشفت المعاينة الأولية أن ماس كهربائي بـ"وصلات كهربائية عشوائية"، خاصة بـ"المروحة" السبب في اندلاع النيران داخل عقار سكني بمنطقة العمرانية، غرب الجيزة.

وبينت المعاينة أن الحريق أسفر عن تفحم جثة فتاة العشرينية العمر، في وحدة سكنية مساحتها 60 مترا.

كانت فتاة عشرينية العمر لقيت مصرعها في حريق هائل اندلع داخل شقة سكنية، مساء أمس الثلاثاء، بمنطقة العمرانية، غرب الجيزة، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على الحريق، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من عقار سكني، بشارع أحمد سعيد، بمنطقة العمرانية، غرب المحافظة.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني تحت إشراف اللواء إيهاب عبد الحميد نائب مدير الحماية المدنية بالجيزة، مدعومين بـ 4 سيارات إطفاء.

وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد هذا إلى باقي المجاورات، وتمكنت القوات من محاصرة ألسنة اللهب وحصر النيران والسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى العقارات المجاورة.

وأسفر الحريق عن تفحم محتويات الشقة، ومصرع فتاة عشرينية العمر، وتحفظت القوات على جثتها، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات، وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وإعداد تقرير حول سبب نشوبه.

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