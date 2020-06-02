أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن كواليس حالة الطقس غدا

كشفت الأرصاد الجوية عن كواليس حالة الطقس الأربعاء، حيث يكون الطقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويسود طقس لطيف نهارا على السواحل الشمالية، كما يكون الطقس حار على شمال وجنوب الصعيد.





أمطار ورياح

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس الأربعاء يشهد نشاط للرياح على جنوب سيناء، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، مع تواجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق داخلية للصحراء الغربية.





وقالت الأرصاد الجوية إن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي متمركز على البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.



