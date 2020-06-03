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نيللى كريم الأفضل يليها انتصار وفي المركز الثالث ويزو في استفتاء الفجر اليوم
الأربعاء 03/يونيو/2020 - 12:02 ص
نادين نجدي
تفوقت الفنانة نيللي كريم على الفنانة انتصار في استفتاء "الفجر الفني" كأفضل ممثلة كوميدية في 2020، اليوم الموافق الأربعاء 3 يونيو.
وجاءت نيللى كريم في المركز الأول، حيث حصدت 24866 صوت، مايعادل 39,2%، فيما جاءت انتصار في المركز الثاني، واحتلت ويزو المركز الثالث.
ولا زال التصويت جاريًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط:اضغط هنا
https://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=828
الجدير بالذكر أن نيللى كريم خاضت السباق الرمضاني بمسلسل "بـ100 وش" بطولة نيللي كريم، وآسر ياسين، ومصطفى درويش، وعلا رشدى، وإسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب، ودنيا ماهر، وعدد آخر من الفنانين.