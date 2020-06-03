Advertisements

برومو "بيتعملي 100 حساب" لأحمد سعد وشاكوش ضمن تريندات يوتيوب

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 12:12 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

تصدر برومو أغنية احمد سعد وحسن شاكوش الجديدة تريند موقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والتي تحمل اسم " بيتعملي 100 حساب"، وحصد على 200،960 مشاهدة حتى الآن.

يذكر أن أحمد سعد احتفل بالنجاح الكبير الذى يحققه من بوابة مسلسل "البرنس"، وذلك عبر مجموعة من الأغانى يشارك بها ضمن أحداث العمل الذى حقق نجاحًا كبيرًا، منذ بدء عرضه على شاشة dmc على مدار الفترة الماضية، حيث حظى بنسب مشاهدة كبيرة وإشادات من جانب الجمهور طالت أغاني أحمد سعد الذى شارك بعدة أغانى، وقد احتفل سعد من خلال نشر صورة عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام ظهر فيها تصدر اسمه من بين الترندات على موقع تويتر، كما علق على الصورة بكتابة: "شكرًا لكل جمهوري على تفاعلكم القوي مع أغاني مسلسل البرنس، سعيد جدًا بالنجاح ده".

وطرح كل من حسن شاكوش وعمر كمال مؤخرا مهرجان جديد بعنوان "شوكلاتة سايحة جوة كيك"، على موقع "يوتيوب" وحقق الكليب بعد طرحه فى أقل من 24 ساعة مليون مشاهدة، وتعد هذه الأغنية التعاون الثانى بينهما بعد أغنيتهما "بنت الجيران"، والتى وصلت إلى 307 ملايين مشاهدة بعد خمسة أشهر من طرحها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شاكوش البرنس اغنية بيتعملي 100 حساب أعمال أحمد سعد أحمد سعد

أخبار تهمك

عاجل.. الموت يفجع خالد منصور

منذ 43 دقيقة

الصحة: تسجيل 1152 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

بسبب كورونا.. الأرصاد الجوية تناشد المواطنين بعدم تشغيل التكييفات هذا العام (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

وفاة مخرج مصري متأثرا بفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

برشلونة يجهز لصفقة نارية في الميركاتو الصيفي

منذ 41 دقيقة

عاجل.. نقيب المهن التمثيلية يكشف حقيقة تدهور حالة رجاء الجداوي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ننشر أول أسعار لعلاج مصابي كورونا بالمستشفيات الخاصة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول تعليق من رجاء الجداوي بعد دخولها غرفة العناية المركزة

منذ أقل من ساعة

كارثة.. عمرو أديب: وباء جديد يضرب العالم في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز في الصيف

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - رد ناري من مرتضي منصور على قرارات مجلس الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عرض إماراتي ضخم لضم نجم الزمالك

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. عمرو أديب يحذر من وباء جديد سيضرب العالم العام المقبل (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. مجلس الأهلي يصدر 5 قرارات نارية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يرد على قرارات مجلس الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

أحمد سعد يشارك جمهوره فرحته بنجاح أغاني مسلسل "البرنس"

حسن شاكوش وعمر كمال يتصدران تريند يوتيوب بمهرجان "شكولاتة سايحة جوة كيك"

مهرجان"شكولاتة سايحة جو كيك" لشاكوش وعمر كمال يكسر حاجز المليوني مشاهدة

حسن شاكوش وعمر كمال تريند "تويتر" بعد طرح "شيكولاتة سايحة جوة كيك"

شكولاته سايحه تريند يوتيوب في مصر والعالم العربي

تعرف على عدد مشاهدات مهرجان "شكولاتة سايحة جو كيك" لشاكوش وعمر كمال

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:46 م

عاجل.. نقيب المهن التمثيلية يكشف حقيقة تدهور حالة رجاء الجداوي

عاجل.. مجلس الأهلي يصدر 5 قرارات نارية

04:51 م

عاجل.. أول تعليق من رجاء الجداوي بعد دخولها غرفة العناية المركزة

11:47 م

عاجل - تركي آل الشيخ يرد على قرارات مجلس الأهلي

05:12 م

وفاة مخرج مصري متأثرا بفيروس كورونا

09:52 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين