برومو "بيتعملي 100 حساب" لأحمد سعد وشاكوش ضمن تريندات يوتيوب





تصدر برومو أغنية احمد سعد وحسن شاكوش الجديدة تريند موقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والتي تحمل اسم " بيتعملي 100 حساب"، وحصد على 200،960 مشاهدة حتى الآن.يذكر أن أحمد سعد احتفل بالنجاح الكبير الذى يحققه من بوابة مسلسل "البرنس"، وذلك عبر مجموعة من الأغانى يشارك بها ضمن أحداث العمل الذى حقق نجاحًا كبيرًا، منذ بدء عرضه على شاشة dmc على مدار الفترة الماضية، حيث حظى بنسب مشاهدة كبيرة وإشادات من جانب الجمهور طالت أغاني أحمد سعد الذى شارك بعدة أغانى، وقد احتفل سعد من خلال نشر صورة عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام ظهر فيها تصدر اسمه من بين الترندات على موقع تويتر، كما علق على الصورة بكتابة: "شكرًا لكل جمهوري على تفاعلكم القوي مع أغاني مسلسل البرنس، سعيد جدًا بالنجاح ده".وطرح كل من حسن شاكوش وعمر كمال مؤخرا مهرجان جديد بعنوان "شوكلاتة سايحة جوة كيك"، على موقع "يوتيوب" وحقق الكليب بعد طرحه فى أقل من 24 ساعة مليون مشاهدة، وتعد هذه الأغنية التعاون الثانى بينهما بعد أغنيتهما "بنت الجيران"، والتى وصلت إلى 307 ملايين مشاهدة بعد خمسة أشهر من طرحها.