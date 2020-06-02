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كارتيرون يطلب التعاقد مع هذا اللاعب

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 11:58 م
كارتيرون الزمالك
كارتيرون الزمالك
محمد جمال


يسعي باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادى الزمالك لحسم موقف الصفقات الجديدة للقلعة البيضاء والراحلين وأيضًا موقف المعارين خلال الفترة القادمة. 


وكشف الإعلامي محمد فاروق، عن طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، بالتعاقد مع التونسي حمزة المثلوثي، الظهير الأيمن لفريق الصفاقسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال فاروق فى برنامجه "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": " إدارة الكرة بالنادي عادت للتفكير مرة أخرى في المثلوثي رغم رغبة الإدارة بعدم التعاقد مع مدافع أجنبي".
 
وأضاف: " اللاعب عاد للصورة بسبب تمسك الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق بضمه لصفوف الأبيض".

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