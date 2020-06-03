ماذا فعل مجدي يعقوب للطبيب الذي فقد بصره بسبب كورونا؟

أعلن الإعلامي شريف عامر، أن فريق الدكتور مجدي يعقوب تواصل معه ليلبي طلب الدكتور محمود سامي، الذي فقد بصره أثناء علاج مصابي كورونا.





وأوضح "عامر"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن فريق الدكتور مجدي يعقوب طلب رقم هاتف الدكتور محمود سامي ليتواصلوا معه وترتيب لقاء بينه وبين الدكتور مجدي يعقوب كما يريد.





ومن ناحيته أعرب الدكتور محمود سامي عن سعادته، قائلا: "خبر أسعدني جدا، أنا بحب الدكتور مجدي يعقوب وهو مثلي الأعلى بانسانيته وماقدمه لمصر"، مشيرا إلى أنه كان يتمنى أن يكون تلميذه، أو من فريق عمله، ويقدم لمصر مثلما قدم الدكتور مجدي يعقوب.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6827 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7642 حالة، من ضمنهم الـ 6827 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 47 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 27536 حالة من ضمنهم 6827 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1052 حالة وفاة.



