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أخر تحديث.. أسعار الدولار اليوم الأربعاء 3-6-2020

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 12:05 ص
أسعار الدولار
أسعار الدولار
الفجر الاقتصادي
استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء بعد أن تجاوز الـ  16 جنيه في نهاية تعاملات البنوك أمس الثلاثاء، ليسجل في البنك المركزي 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه لليبع .

وسجل سعر صرف الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى 15.91 جنيه للشراء، و16.01 جنيه للبيع، وفي بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، والتجاري الدولي، والعربي الإفريقي، وقناة السويس سجل 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.


وفي بنك الإسكندرية سجلت أسعار الدولار 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع، وفي بنك كريدي أجريكول  15.91 جنيه للشراء، و16.01 جنيه للبيع، في بنك البركة  15.81 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.

 


أسباب ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه

وتسبب القلق من جائحة كورونا في نزوح تدفقات كبيرة للاستثمار الأجنبي من مصر وأوقف قطاع السياحة، وهو مصدر رئيسي للدولارات، كما أضر بتحويلات المصريين العاملين في الخارج في الدول الخليجية المعتمدة على النفط.


ووافق صندوق النقد الدولي على منح مصر 2.77 مليار دولار من خلال أداة التمويل السريع بهدف المساعدة في سد فجوة في ميزان مدفوعاتها.

 


وتتفاوض مصر حاليا على حزمة دعم أكبر مع صندوق النقد بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني. ويتوقع خبراء اقتصاديون أن الصندوق سيبحث خفضا معتدلا على الأقل لقيمة العملة في إطار الحزمة.
 

وقالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية الأسبوع الماضي إن ”اتفاق الاستعداد الائتماني سيجدد على الأرجح التركيز على مرونة سعر الصرف خاصة إذا بقيت الاحتياطيات الأجنبية تتعرض لضغوط“.

 
 

وأضافت فيتش ”الجنيه المصري، الذي ارتفع 11 بالمئة مقابل الدولار في 2019، شهد الحد الأدنى من التقلبات منذ بداية 2020 رغم الصدمة“.

 
وتفيد بيانات للبنك المركزي أن المستثمرين الأجانب باعوا أكثر من نصف حيازاتهم من أذون الخزانة المصرية في مارس ، ليتراجع إجمالي الحيازات إلى 149.30 مليار جنيه (9.44 مليار دولار) في نهاية مارس من 310.65 مليار في نهاية فبراير .

 
وتوقفت السياحة بالكامل تقريبا مع وقف الحكومة للرحلات الجوية في مارس، وكانت إيرادات القطاع بلغت 13 مليار دولار في 2019 أو ما يمثل خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.



كما بلغت تحويلات المصريين العاملين في الخارج 26.78 مليار دولار في 2019.

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