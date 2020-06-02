عاجل.. أول تعليق من رجاء الجداوي بعد دخولها غرفة العناية المركزة

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تحدث الإعلامي وائل الإبراشي عن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي وعن الهجوم الحادث حولها بسبب علاجها واتهامهم بالإعتناء بها أكثر من باقي المرضى.



وأوضح وائل الإبراشي في حلقة خاصة من برنامجه "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية أن جميع المصابين بفيروس كورونا يعاملون معاملة واحدة وأن الفنانة رجاء الجداوي لم تأخذ غرفتين كما ادعى البعض لأنها لم تحتاج إلى ذالك.





وأضاف "الإبراشي" أن الفنانة رجاء الجداوي دخلت العناية المركزة في الساعات القليلة الماضية فقط، ورد على مهاجميها قائلا "هي مأخذتش جهاز تنفس بتاع حد..ليه نستهدفها بسموم التحريض وأنها تعامل معاملة مميزة".



وتابع وائل الإبراشي أن جميع جرعة العلاج من الكورونا يتم إعطائها لكل المصابين سواء فنان أو غني أو فقر لأن المرض لا يفرق، وذكر أن "الجداوي" في حالة تعب نفسي شديد بسبب هذا الهجوم وردت على كل من يهاجمها قائلة "أنا بتعامل زيي زي أي حد وجنبي دكتورة نيفين مديرة مكتب وزارة الصحة وتعامل مثل باقي الأشخاص".

