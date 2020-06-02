Advertisements

عاجل.. أول تعليق من رجاء الجداوي بعد دخولها غرفة العناية المركزة

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 11:47 م
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
مي مرسي
تحدث الإعلامي وائل الإبراشي عن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي وعن الهجوم الحادث حولها بسبب علاجها واتهامهم بالإعتناء بها أكثر من باقي المرضى.

وأوضح وائل الإبراشي في حلقة خاصة من برنامجه "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية أن جميع المصابين بفيروس كورونا يعاملون معاملة واحدة وأن الفنانة رجاء الجداوي لم تأخذ غرفتين كما ادعى البعض لأنها لم تحتاج إلى ذالك.


وأضاف "الإبراشي" أن الفنانة رجاء الجداوي دخلت العناية المركزة في الساعات القليلة الماضية فقط، ورد على مهاجميها قائلا "هي مأخذتش جهاز تنفس بتاع حد..ليه نستهدفها بسموم التحريض وأنها تعامل معاملة مميزة".

وتابع وائل الإبراشي أن جميع جرعة العلاج من الكورونا يتم إعطائها لكل المصابين سواء فنان أو غني أو فقر لأن المرض لا يفرق، وذكر أن "الجداوي" في حالة تعب نفسي شديد بسبب هذا الهجوم وردت على كل من يهاجمها قائلة "أنا بتعامل زيي زي أي حد وجنبي دكتورة نيفين مديرة مكتب وزارة الصحة وتعامل مثل باقي الأشخاص".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا رجاء الجداوي الفجر العناية المركزة الصحىة أخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

كارثة.. عمرو أديب: وباء جديد يضرب العالم في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يرد على قرارات مجلس الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة: تسجيل 1152 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق من رجاء الجداوي بعد دخولها غرفة العناية المركزة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مجلس الأهلي يصدر 5 قرارات نارية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 13 ساعة

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يجهز لصفقة نارية في الميركاتو الصيفي

منذ 38 دقيقة

عرض إماراتي ضخم لضم نجم الزمالك

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. عمرو أديب يحذر من وباء جديد سيضرب العالم العام المقبل (فيديو)

منذ يوم

وفاة مخرج مصري متأثرا بفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - رد ناري من مرتضي منصور على قرارات مجلس الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نقيب المهن التمثيلية يكشف حقيقة تدهور حالة رجاء الجداوي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

بسبب كورونا.. الأرصاد الجوية تناشد المواطنين بعدم تشغيل التكييفات هذا العام (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ننشر أول أسعار لعلاج مصابي كورونا بالمستشفيات الخاصة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الموت يفجع خالد منصور

منذ 41 دقيقة

موضوعات متعلقة

ميرفت أمين ورجاء الجداوي أول المشاركين في عزاء والدة هالة صدقي

ربنا يرحمه.. رجاء الجداوي تنعي الرئيس الأسبق حسني مبارك

الإبراشي: رجاء الجداوي تحصل على جرعة محددة.. والعلاج مفيهوش محسوبية

عاجل.. رد ناري من رجاء الجداوي على معاملتها داخل الحجر الصحي

رجاء الجداوي تعبر عن سبب حزنها بعد إصابتها بكورونا

تعرف على نتيجة تحليل دينا الشربيني بعد مخالطتها لرجاء الجداوي

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:46 م

عاجل.. نقيب المهن التمثيلية يكشف حقيقة تدهور حالة رجاء الجداوي

عاجل.. مجلس الأهلي يصدر 5 قرارات نارية

04:51 م

عاجل - تركي آل الشيخ يرد على قرارات مجلس الأهلي

05:12 م

وفاة مخرج مصري متأثرا بفيروس كورونا

09:52 ص

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

11:46 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين