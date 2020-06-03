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طبيب فلسطيني يتطوع للعمل في مستشفى بمصر: برد الجميل (فيديو)

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 06:00 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور عارف الفرة، طبيب فلسطيني تطوع للعمل في مستشفى العزل بإسنا، إن تطوعه للعمل في هذه الأزمة يأتي في إطار رد الجميل، ومن قبيل الإنسانية، معقبًا: "ما قمت به شرف لكل إنسان وطبيب لكل شخص تربى وتعلم على أرض مصر.. وأنا تربيت في فلسطين ولكن تخرجت في عام 2014 من مستشفى قصر العيني بمصر".

وأضاف "الفرة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، مساء الثلاثاء، أن مصر هي الشقيقة الكبرى لفلسطين، ودائمًا ما تدعمها وتساندها بشكل مستمر"، معقبًا: "ما قمت به لا يساوي شيء تجاه الأعمال الكبرى من الدولة الأم مصر تجاه فلسطين.. كان هناك تشجيعًا من أهلي في فلسطين على خطوتي هذه، وكانوا يدعون لي ويشكروني على ذلك".


ووأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6827 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7642 حالة، من ضمنهم الـ 6827 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 47 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 27536 حالة من ضمنهم 6827 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1052 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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