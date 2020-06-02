بعد اقترابه من الزمالك.. تعرف على أرقام محمد عبد العاطي مع وادي دجلة

أصبح نادي الزمالك على بعد خطوة من الحصول على خدمات محمد عبد العاطي لاعب وسط فريق وادي دجلة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ويعد اللاعب المصري محمد عبد العاطي لاعب نادي وادي دجلة من مواليد 5/9/1995 حيث يبلغ من العمر 24 عاما ويلعب في مركز خط الوسط.





وشارك عبد العاطي مع نادي وادي دجلة هذا الموسم في 18 مباراة ببطولة الدوري المصري الممتاز وفشل في تسجيل أي هدف أو صناعة هدف خلال مشاركته.





وانتقل محمد عبد العاطي لصفوف نادي وادي دجلة خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2014 في صفقة انتقال حر قادما من صفوف نادي لييرس البلجيكي.





وفي سياق آخر، كشف برونو جيسيو وكيل الأنجولي أري بابل لاعب فريق اول أغسطس، اخر التطورات في المفاوضات بينه وبين مسؤولي نادي الزمالك، من اجل الانتقال الى الفريق الابيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال جيسو في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة اون تايم سبورت عبر برنامج جمهور التالتة :" صفقة ضم آري بابل إلى الزمالك يفصلها التوقيع الرسمي والكشف الطبي فقط، بعد قطع شوط كبير في المفاوضات بين الطرفين".

وأضاف :" ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، هي من منعت انتقال آري بابل للزمالك، ولكن يبقى نادي الزمالك هو الفريق الذي يرغب اللاعب في الانضمام له".