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أجايي يكشف سر غيابه عن منتخب نيجيريا

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 11:54 م
بوابة الفجر
محمد جمال

تحدث المهاجم النيجيري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جونيور أجايي عن سبب إبتعاده عن منتخب النسور.

 

وقال النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن أي لاعب كرة قدم يحلم بتمثيل منتخب بلده واللعب بقميص قميصه.

 

وأكد أجايي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة "النهار": "أؤمن أن الوقت لما يأتي بعد، ولكن عندي إيمان تام بإنضمامي قريبًا، فسني ما زال صغيرًا، وفي الوقت الحالي منتخب نجيريا قوي للغاية ويتميز بامتلاكه عناصر من الشباب صغار السن".

 

وتابع: "النادي الأهلي من أكبر الأندية حول العالم والجميع يعرف ذلك، ولا أعتقد أن عدم إنضمامي لمنتخب نيجيريا لا يرتبط بتواجدي في أوروبا واستمراري في صفوف الأهلي".

 

وأتم: "اعتقد عدم إنضمامي بسبب أن مدرب المنتخب النيجيري، مدرب جديد، وأتمنى الإنضمام في الوقت المقبل".

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