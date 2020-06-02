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تعليم كفر الشيخ ينعي طفلين بعد غرقهما

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 11:12 م
بوابة الفجر
نعت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، التلميذين أحمد حمادة حمدي المدهون، وفارس محمد رفيق أبو إسماعيل، بالصف الثانى والثالث الابتدائي بمدرسة الشهيد بسيونى الابتدائية، التابعة لإدارة مطوبس التعليمية، بعد غرقهما في إحدى الترع.

يذكر أن الطفلين كان يستحمان أمام ماكينة الري الخاصة بأرض أسرتهما، وبعد انتهاء ري الأرض ودون علمهم أهلهما، توجها للترعة المجاورة لأرض أسرتيهما، ونزلا للسباحة فيها ولم يجيدا العوم، وكان برفقتهما شقيق الضحية الأولى، وعندما رأي تعرض شقيقه وابن عمه للغرق توجه لجدهما حمدي المدهون، وحاول أهالي القرية انقاذهما ولكنهما فشلوا، ولكنهم تمكنوا من انتشال جثتيهما، وبالعرض على النيابة صرحت النيابة بدفن جثتيهما.

من جهة أخري، فقد أكدت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن اليوم الأول للتقدم إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الحكومية والرسمية "لغات"، قد شهد تقدم 500 طفل.


وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بكفر الشيخ، أنه تم فتح باب التسجيل إلكترونيًا للقبول بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الحكومية الرسمية، للعام الدراسي 2020-2021 انطلاقًا من أمس الإثنين، الأول من يونيو الجاري، من خلال الرابط الذي تم تحديده ونشره عبر الموقع الرسمي للمديرية.


وطالب وكيل الوزارة أولياء الأمور بضرورة قراءة هذه البنود قبل البدء في عملية التسجيل لتفادي أخطاء التسجيل، مؤكدة أن تدوين الاستمارة يتم مرة واحدة فقط، لذا يجب كتابة البيانات بدقة واختيار الرغبات بدقة حتى لا تضيع فرصة الإلتحاق بالمدرسة المناسبة، ولا يمكن تعديل الرغبات بعد الحفظ.

كما طالبت وكيل الوزارة أولياء الأمور بطباعة استمارة التقدم الخاصة بالطفل من الموقع وتقديمها إلى مدرسة الرغبة الأولى، ويعتبر تقديم الاستمارة واعتمادها من مدرسة الرغبة الأولى شرط من شروط دخول الطفل للتنسيق، ويمكن اجراء المقابلة بالطفل عن طريق فيديو للطفل عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك لمواجهة إنتشار فيروس كورونا لمواجهته، فيما كثفت مديرية التربية والتعليم والإدارات التابعة لها من عمليات التعقييم والتطهير والإلتزام بإرتداء الكمامات الطبية، كإجراءات إحترازية لمواجهة إنتشار الفيروس

تعليم كفر الشيخ ينعي طفلين بعد غرقهما
تعليم كفر الشيخ ينعي طفلين بعد غرقهما
تعليم كفر الشيخ ينعي طفلين بعد غرقهما
تعليم كفر الشيخ ينعي طفلين بعد غرقهما

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