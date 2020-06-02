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طريقة جديدة لتحضير كرات الدجاج في المنزل

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 10:51 م
بوابة الفجر
المقادير
- 6 ملاعق من لبن الزبادي
- معلقة صغيرة من الكركم
معلقة صغيرة من الكمون 
معلقة صغيرة من القرفة 
معلقة صغيرة من الكزبرة 
معلقة صغيرة من الزعفران 
معلقة صغيرة من الزنجبيل
- فصوص من الثوم المهروس
- 4 صدور من الدجاج وقطعيهم مكعبات صغيرة
- ملعقة كبيرة من الزيت النباتي 
- بصل مفروم
- 2 ملعقة من اللوز
- ملعقة كبيرة الكزبرة 

طريقة تحضير كرات الدجاج في المنزل

1. اخلطي الكمون والكزبرة والقرفة والكركم والزعفران سويا.

2. أضيفي اللبن الزبادي لخليط البهارات.

3. أضيفي الزنجبيل والثوم للخليط حتى تمتزج النكهات.

4. أضيفي قطع الدجاج لمزيج اللبن والبهارات واتركيه لمدة ساعتين على الأقل.

5. سخني الزيت في مقلاة واسعة على النار ثم أضيفي البصل وقلبي حتى يطرى ويصبح ذهبي اللون.

6. أضيفي الدجاج مع تتبيلة اللبن وحركي ثم خففي النار وغطي المقلاة و اتركيه لمدة 5 دقائق.

7. أزيلي الغطاء وأضيفي اللوز المطحون وقليل من الماء الساخن عند الحاجة واتركيه على النار لمدة 5 دقائق حتى ينضج الدجاج.

8. ضعي المزيج في وعاء التقديم ثم وزعي اللوز المحمص والكزبرة الخضراء المفرومة وقدميه إلى جانب الأرز البسمتي المفلفل.

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