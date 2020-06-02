البورصة الأمريكية تواصل الارتفاع بالختام بالرغم من استمرار الاحتجاجات

واصلت البورصة الأمريكية الارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، مع إعادة فتح الاقتصاد وبالرغم من استمرار الاحتجاجات في الولايات المتحدة.





وجاء أداء "وول ستريت" مع تركيز المستثمرين على رفع قيود الإغلاق وسط آمال تعافي الاقتصاد المتضرر جراء وباء كورونا.





ورغم التوترات السياسية بين الولايات المتحدة والصين، كشف تقرير أن الشركات الصينية المملوكة للدولة اشترت 180 ألف طن من فول الصويا الأمريكي.





وعلى الجانب الداخلي، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سينشر الجيش إذا فشلت الولايات والمدن في قمع المظاهرات التي خرجت مؤخراً احتجاجا على مقتل "جورج فلويد" على يد الشرطة.





وعند إغلاق الجلسة، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 1 بالمائة ليصل إلى مستوى 25742.6 نقطة، رابحاً 267 نقطة.





وشهد "ستاندرد آند بورز" ارتفاعاً بنسبة 0.8 بالمائة إلى 3080.8 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنحو 0.6 بالمائة إلى 9608.3 نقطة.





وبحلول الساعة 8:10 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء العملة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة مسجلاً 97.771.