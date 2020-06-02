عاجل| مصرع فتاة وتفحم شقة إثر حريق عقار بالعمرانية

لقيت فتاة عشرينية العمر مصرعها في حريق هائل اندلع داخل شقة سكنية، مساء اليوم الثلاثاء، بمنطقة العمرانية، غرب الجيزة، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على الحريق، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من عقار سكني، بشارع أحمد سعيد، بمنطقة العمرانية، غرب المحافظة.





ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني تحت إشراف اللواء إيهاب عبد الحميد نائب مدير الحماية المدنية بالجيزة، مدعومين بـ 4 سيارات إطفاء.





وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد هذا إلى باقي المجاورات، وتمكنت القوات من محاصرة ألسنة اللهب وحصر النيران والسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى العقارات المجاورة.





وأسفر الحريق عن تفحم محتويات الشقة، ومصرع فتاة عشرينية العمر، وتحفظت القوات على جثتها، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات، وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وإعداد تقرير حول سبب نشوبه.





اقرأ أيضا...





نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق هائل شب بعقار مكون من 4 طوابق بمحيط مدرسة الأورمان بمنطقة الهرم، من دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وكشفت المعاينة الأولية إلى أن العقار المندلع به النيران، بجوار مدرسة الأورمان بمنطقة الهرم، مكون من 4 طوابق، وجميعهم مستخدمين كـ"مخازن"، وأسفل العقار مسجد.





كان اندلع حريق هائل في عقار مكون من 4 طوابق، وأسفله مسجد، بمنطقة الهرم، غرب الجيزة، ونجحت محاولات قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على الحريق، بعد تفحم العقار.





اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة قد تلقى بلاغا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من احدي العقارات، بمحيط مدرسة الاورمان، بنطاق قسم شرطة الهرم.





دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية بإشراف اللواء إيهاب عبد الحميد نائب مدير الحماية المدنية بالجيزة مدعومين بسيارات الإطفاء.



