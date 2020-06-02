Advertisements

عاجل| مصرع فتاة وتفحم شقة إثر حريق عقار بالعمرانية

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 11:05 م
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
لقيت فتاة عشرينية العمر مصرعها في حريق هائل اندلع داخل شقة سكنية، مساء اليوم الثلاثاء، بمنطقة العمرانية، غرب الجيزة، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على الحريق، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من عقار سكني، بشارع أحمد سعيد، بمنطقة العمرانية، غرب المحافظة.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني تحت إشراف اللواء إيهاب عبد الحميد نائب مدير الحماية المدنية بالجيزة، مدعومين بـ 4 سيارات إطفاء.

وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد هذا إلى باقي المجاورات، وتمكنت القوات من محاصرة ألسنة اللهب وحصر النيران والسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى العقارات المجاورة.

وأسفر الحريق عن تفحم محتويات الشقة، ومصرع فتاة عشرينية العمر، وتحفظت القوات على جثتها، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات، وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وإعداد تقرير حول سبب نشوبه.

اقرأ أيضا...

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق هائل شب بعقار مكون من 4 طوابق بمحيط مدرسة الأورمان بمنطقة الهرم، من دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكشفت المعاينة الأولية إلى أن العقار المندلع به النيران، بجوار مدرسة الأورمان بمنطقة الهرم، مكون من 4 طوابق، وجميعهم مستخدمين كـ"مخازن"، وأسفل العقار مسجد.

كان اندلع حريق هائل في عقار مكون من 4 طوابق، وأسفله مسجد، بمنطقة الهرم، غرب الجيزة، ونجحت محاولات قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على الحريق، بعد تفحم العقار.

اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة قد تلقى بلاغا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من احدي العقارات، بمحيط مدرسة الاورمان، بنطاق قسم شرطة الهرم.

دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية بإشراف اللواء إيهاب عبد الحميد نائب مدير الحماية المدنية بالجيزة مدعومين بسيارات الإطفاء. 

كما انتقلت قوة أمنية برئاسة العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، إلى مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فتاة عقار شقة حريق بوابة الفجر العمرانية الحماية المدنية

أخبار تهمك

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - رد ناري من مرتضي منصور على قرارات مجلس الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عرض إماراتي ضخم لضم نجم الزمالك

منذ ساعة و 9 دقيقة

نهاية درامية.. حسام عاشور مهدد بالتجميد في الأهلي

منذ 41 دقيقة

عاجل.. مجلس الأهلي يصدر 5 قرارات نارية

منذ حوالي 7 ساعات

كارثة.. عمرو أديب: وباء جديد يضرب العالم في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 9 دقيقة

تعليق أحمد موسى على انخفاض إصابات فيروس كورونا بمصر (فيديو)

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. ننشر أول أسعار لعلاج مصابي كورونا بالمستشفيات الخاصة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. نقيب المهن التمثيلية يكشف حقيقة تدهور حالة رجاء الجداوي

منذ أقل من ساعتين

الصحة: تسجيل 1152 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 وفاة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

وفاة مخرج مصري متأثرا بفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

بسبب كورونا.. الأرصاد الجوية تناشد المواطنين بعدم تشغيل التكييفات هذا العام (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. عمرو أديب يحذر من وباء جديد سيضرب العالم العام المقبل (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يرد على قرارات مجلس الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

طبيب بالمستشفيات الألمانية يفجر مفاجأة عن كورونا ودرجات الحرارة

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

المعاينة: عطل كهربائي وراء تفحم 19 توك توك بإمبابة

تفحم 19 توكتوك داخل جراج إمبابة.. والنيابة تحقق

المطافئ تدفع بتعزيزات إضافية وخزاني مياه لإخماد حريق مصنع أكتوبر

قبل وقوع كارثة.. السيطرة على حريق أعلى عقار بشارع الهرم

السيطرة على حريق شب في كابل كهرباء بحدائق الأهرام

السيطرة على حريق شب بماسورة غاز بالزيتون

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:46 م

عاجل.. نقيب المهن التمثيلية يكشف حقيقة تدهور حالة رجاء الجداوي

عاجل.. مجلس الأهلي يصدر 5 قرارات نارية

04:51 م

عاجل - تركي آل الشيخ يرد على قرارات مجلس الأهلي

05:12 م

وفاة مخرج مصري متأثرا بفيروس كورونا

09:52 ص

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

11:46 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين