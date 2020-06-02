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نشرة حوادث الفجر: حريق هائل يلتهم صيدلية شهيرة في مصر الجديدة

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 10:59 م
حوادث الفجر
حوادث الفجر
هدير حمزة
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:

إخلاء سبيل 5 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية
قررت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة إخلاء سبيل 5 متهمين بالانضمام الي جماعة ارهابية فى القضية رقم 640 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
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بالأسماء.. إخلاء سبيل 18 متهمنا بـ"أحداث 20 سبتمبر"
قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الاول للنيابة اخلاء سبيل 18 متهمًا في القضية رقم 1413 لسنة 2019 حصر امن الدولة عليا والقضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمعروفة اعلاميًا بـ " أحداث 20 سبتمبر ".
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تفاصيل حريق صيدلية شهيرة في مصر الجديدة
كشف مصدر أمني، عن تفاصيل حريق هائل شب داخل صيدلية سيف بشارع ميرغني في مصر الجديدة، موضحا أن الحريق بسبب ماس كهربائي بأحد التكيفات التي توجد داخل الصيدلية مما ادي إلي انفجار شديد داخل الصيدلية. 
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4 يونيو.. النطق بالحكم في أمر التحفظ على أموال حسن نافعة
قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس مد أجل النطق بالحكم في أمر التحفظ على أموال الدكتور حسن نافعة، على إثر اتهامه بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها ونشر أخبار كاذبة، لجلسة 4 يونيو الجاري. 
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بعد فيديو "التيك توك".. ضبط المتهمين بضرب شاب معاق في الوراق
نجحت أجهزة الأمن بالجيزة في كشف ملابسات التعدي على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة الوراق، شمال المحافظة، وتمكنت القوات من القبض عليهما، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة. 
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السيطرة على حريق الهرم بعد تفحم 4 طوابق
نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق هائل شب بعقار مكون من 4 طوابق بمحيط مدرسة الأورمان بمنطقة الهرم، من دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة. 
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صيدلية سيف حوادث حريق جماعة إرهابية بوابة الفجر الفجر أحداث 20 سبتمبر

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