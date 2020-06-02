محافظ المنيا: عثرنا على 500 كمامة غير مطابقة للمواصفات بمستشفى الحميات

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قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن رئيس الحكومة وجه كافة المحافظين بالمرور على المستشفيات والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، للمرضى والأطقم الطبية، مشيرًا إلى أنه خلال مروره اليوم الثلاثاء على مستشفيات الحميات بالمستشفى وجد 500 كمامة غير مطابقة للمواصفات، معقبًا: "تبين أن هذه الكمامات قام أحد بالتبرع بها للمستشفى".



وأضاف "القاضي "خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن هذه الكمامات تؤثر بالسلب على صحة الأطقم الطبية، مشيرًا إلى أن الدولة توفر الكمامات للأطقم الطبية، وتابع: "سنعرف من تبرع بهذه الكمامات وسنتخذ تجاهه الإجراءات اللازمة".



ولفت محافظ المنيا، إلى أنه أحال مسئول المخازن بمستشفى الحميات للتحقيق والوقوف على تفاصيل هذه الكمامات ومن تبرع بها وكيف دخلت المخازن.



وفى سياق آخر قال محافظ المنيا، إنه يتابع باستمرار وبشكل ميداني تطبيق الإجراءات الاحترازية والطبية التي أعلنت عنها الدولة في مواجهة فيروس كورونا، وتابع:" ممنوع منعًا باتًا أن يركب مواطن وسيلة نقل دون ارتداءه الكمامة..مش هنسمح لأى حد لا يرتدى كمامة بأن يتردد على أي مؤسسة حكومية أو يستقل وسيلة نقل وسنتخذ ضده الإجراءات اللازمة".





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6827 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7642 حالة، من ضمنهم الـ 6827 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 47 حالة جديدة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 27536 حالة من ضمنهم 6827 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1052 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".







