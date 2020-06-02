نجم هوليود "ذا روك " يشارك في هاشتاج " black lives matter"

Advertisements



"

نشر الفنان العالمي ونجم هوليوود "ذا روك" ، صورة بخلفيه سوداء وذلك بهدف المشاركه في الهاشتاج العالمي المفعل ضد العنصرية، وذلك عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وكانت الصورة عباره عن صورة ذات خلفيه سوداء مكتوب عليها "السود يعيشون المشكله " black lives matter"



وعلق دوين جونسو "ذا روك" علي الصورة بإسم الهاشتاج المفعل عالمياً ضد العنصرية :"black lives matter" وذلك لمحاربة العنصرية والتعاطف مع ذوي البشرة السوداء.







يشار إلي أن العديد من نجوم الفن المصريين والعرب والأجانب قد شاركو في الهاشتاج العالمي المفعل ضد العنصرية وهو "black lives matter" وذلك تعاطفاً مع ذوي البشرة السوداء



يذكر أن المواطنو في أمريكا وخصوصا ذوات البشره السمراء قد إحتجو غضباً وقامو بعمل مظاهرات شعارها "لا للعنصريه" وذلك عقب مقطع الفيديو الذي قد وثق عملية اعتقال المواطن الأمريكي من أصول أفريقيه " فلويد" على يد رجل الشرطة، ديريك تشوفين، الذي قام بالضغط علي رقبته بقدمه حتى فارق الحياه ، وهذا أثار غضباً واسعاً في الولايات المتحدة والعالم أجمع، وأدى إلى خروج تظاهرات واندلاع أعمال شغب في أمريكا، خاصة في مدينة مينيسوتا، حيث وقعت الحادثة.