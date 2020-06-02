"ما أشاهده على التلفزيون فكرني بأغنية ب 100 وش".. من قصدت مايا دياب بتغريدتها!؟

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أثارت الفنانة اللبنانية مايا دياب حالة من الجدل وذلك بتغريدتها الأخيرة عبر حسابها الرسمي بموقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر.



وعلقت مايا قائلة "‏في شي عم بحضرو على التلفزيون هلّأ ذكرني بغنية ل حبيبي تامر حسني "من كتر الناس اللي بمية وج وحشونا الناس اللي بوجّين".. دجاست سيينغ.



وتعرضت مايا للهجوم من قبل بعض متابعيها والذين اتهموها بالسخرية من الفنانة نوال الزغبي، بينما قام البعض الآخر بالتفاعل الايجابي مع تغريدتها.



