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وكيل بابل يكشف أخر تطورات مفاوضات الزمالك لضمه

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 10:39 م
بوابة الفجر
أحمد السيد

 

كشف برونو جيسيو وكيل الأنجولي أري بابل لاعب فريق أول أغسطس، آخر التطورات في المفاوضات بينه وبين مسؤولي نادي الزمالك، من اجل الانتقال إلى الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وقال جيسو في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة اون تايم سبورت عبر برنامج جمهور التالتة :"  صفقة ضم آري بابل إلى الزمالك يفصلها التوقيع الرسمي والكشف الطبي فقط، بعد قطع شوط كبير في المفاوضات بين الطرفين".

 

وأضاف :" ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، هي من منعت انتقال آري بابل للزمالك، ولكن يبقى نادي الزمالك هو الفريق الذي يرغب اللاعب في الانضمام له".

 

وتابع :" آري بابل لاعب يستطيع اللعب كجناح أيمن وجناح أيسر ومهاجم في كل هذة الأدوار، وهو عنصر مميز في الجانب الهجومي وقادر على صناعة الفارق".

 

واختتم حديثه قائلاً :" هناك اهتمام كبير من العديد من الأندية لضم آري بابل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ولكن اللاعب يفضل الانتقال إلى صفوف الزمالك".

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