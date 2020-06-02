رئيس حي المنتزه عن سقوط شرفة ومصرع رجل وطفلته: ملوحة البحر السبب

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علق الدكتور ياسر الجندي، رئيس حي المنتزه ثاني، على مصرع رجل وطفلة وإصابة 4 آخرين إثر سقوط شرفة منزل بالإسكندرية، قائلًا:" العوامل الجوية بالمحافظة له تأثير قوى على المباني"، موضحًا أن ملوحة مياه البحر تأثر على حديد التسليح.



وأضاف "الجندي" مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه سيتم تشكيل لجان من أجل فصح العمارات خلال الفترة المقبلة، معقبًا: " عوامل الملوحة بتعت البحر بتأثر فى حديد التسليح والبلكونة اللي سقطت مكنش باين عليها شيء من الخارج قبل وقوع الحادث.. أن شاء الله الإسكندرية سترجع عروس البحر الأبيض المتوسط مرة أخرى ".



وأكد "الجندي"، أن سقف المبنى سليم ولكن سور الشرفة هو الذى تأثر بعوامل الجو وأدى إلى سقوطه، مشيرًا إلى أنه جارى التحقيق في الواقعة وسيتم محاسبة المقصرين، متابعًا:"الشقة مهجورة ومفهاش حد ولا فرش وسبب الخسائر يعود إلى أن الشقة في الطابق الأخير ما جعل سقوطها يكون قوى ويتسبب في خسائر بشرية".



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6827 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7642 حالة، من ضمنهم الـ 6827 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 47 حالة جديدة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 27536 حالة من ضمنهم 6827 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1052 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".







