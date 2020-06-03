أبرز الأدوية المستخدمة في علاج عاصفة الستوكين المرتبط بفيروس كورونا

كشفت دراسة أجرتها كلية طب إيكان بمستشفى ماونت سيناي بنيويورك، أن الأطفال يعانون من "عاصفة السيتوكين"، والتي تعتبر رد فعل شديد لجهاز المناعة بسبب متلازمة الالتهابية النادرة وترتبط بفيروس كورونا.





وأكد الباحثون أن التلف الشديد للرئتين من أهم العوامل، التي تقوم بتنشيط الجهاز المناعي والإفراط في تقديره عن طريق تفاعل المواد الكيميائية، والمعروفة باسم "السيتوكينات"، وزيادة المواد الكيميائية يشار إليه باسم "عاصفة السيتوكين".





وتفاعل المعقد للمواد الكيميائية "عاصفة السيتوكين"، يمكن أن تسبب انخفاض ضغط الدم، وجذب المزيد من الخلايا المناعية والالتهابات القاتلة، يؤدي إلى المزيد من الإصابة داخل الرئتين والقلب، والكليتين، والدماغ مما تسبب وفاة المصاب.





وتعتبر "عاصفة السيتوكين"، رد فعل منظومة المناعة على زيادة غير مضبوطة من السيتوكينات، وهي جزيئات معلوماتية تحفز الخلايا على محاربة الفيروس الذي دخل الجسم. وعند زيادتها يبدأ التدمير ليس فقط في الأنسجة الملتهبة، بل وأيضا في الأنسجة المجاورة لها





وترصد " الفجر " في السطور التالية أبرز الأدوية المستخدم لتقليل من "عاصفة السيتوكين":





أناكينرا:

وأظهرت النتائج الأولية لعقار أناكيز سيطرته على "عاصفة السيتوكين"، التي يهاجم فيها الجسم نفسه، ما يؤدي إلى التهاب رئوي حاد يسببه كوفيد-19، وبالتالي يحدث قصور في الجهاز التنفسي، ومنها تتوقف الرئتان عن إنتاج الأوكسجين الكافي للأعضاء الحيوية ما يتطلب مساعدة أجهزة التنفس الاصطناعية.





وقد تبين أن العقار أدي إلى انخفاض حاد في خطر الوفاة، كما ساهم في تقليل من الحاجة الي وضع المريض على جهاز تنفس اصطناعي في العناية المركزة، وذلك حسب ما ذكرت الدراسة الفرنسية.





أستيرا:

يقوم عقار أستمرا من تقليل مادة السيتوكين، التي تؤدي إلى فرط استجابة جهاز المناعة وتسبب الإصابة بفيروس كوفيد 19 وقد اعتمد هذا الدواء لأول مرة في عام 2010 لعلاج التهاب المفاصل.





وقد حصل على موافقة في عام 2017 لعلاج عاصفة السيتوكين، وهي عبارة عن استجابة مناعية شديدة تنتج أحيانا بسبب علاجات معينة للسرطان.





دواء كيفازارا:

استخدم عقار كيفازارا بالولايات المتحدة في عام 2017 لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي، وهو دواء مضاد للالتهابات، وتشارك سانوفي في الترويج للدواء كعلاج فيروس كورونا.





ولجأ الأطباء له للمصابين، الذين يعانون من استجابة مناعية مفرطة النشاط، قد تكون هذه الحالة، المعروفة باسم عاصفة السيتوكين





جاكافي:

يعمل هذا الدواء في تهدئة رد فعل الجهاز المناعي المفرط للفيروس كورونا، حيث يمكن أن يقلل من عدد المرضى الذين يحتاجون إلى العناية المركز.





دواء شركة "أسترا زينيكا":

لم تطلق الشركة حتى الآن أسم لهذا الدواء، ويتم استخدامه لتهدئة رد الفعل المبالغ لجهاز المناعة، الذي يتسم بالخطورة ويحدث في نسبة صغيرة من المرضى، ويتسبب في حدوث صدمة وتوقف عمل أعضاء حيوية، مثل الرئتين والقلب والأوعية الدموية والكلي.





أدوية الكورتيزون:

تدخل أدوية الكورتيزون لعلاج الحالات الخطيرة والشديدة في العناية المركزة خاصة ممن يعانون من عاصفه السيتوكين.





اكتيمرا:

يعمل دواء اكتيمرا على وقف النشاط الهائل للجهاز المناعي الذي يكون عاصفه السيتوكين.