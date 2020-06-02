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مستشار "ترامب" السابق عن تظاهرات أمريكا: هناك غموض يحدث

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 10:31 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الدكتور وليد فارس، المستشار السابق لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، إن هناك غموض بشأن ما يحدث في تظاهرات أمريكا وأعمال العنف، لافتًا إلى أن هناك مجموعتين الأولى غير مخربين والثانية فوضوية.

وأضاف "فارس"، خلال مداخلة هاتفية من واشنطن، مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الغاضبين مما حدث للشاب الأمريكي على يد الشرطة فئة صغيرة وليس هم من يقوم بعمليات النهب والسرقة والتخريب.

وأشار المستشار السابق لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب إلى أن كل أسبوع يسقط عدد من القتلى في مدينة شيكاغو نتيجة تبادل إطلاق النار، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي أراد أن يكون حازمًا اتجاه المتطرفين لوقف العنف والتخريب.

وتابع "فارس" أن الرئيس "ترامب" قام بتحرير البيت الأبيض ومحيطه من المتظاهرين، مضيفا: "ترامب هدد بالجيش لانه يريد ايقاف التظاهرات والعنف".

كان قد شهد عدد من سلاسل المحلات في الولايات المتحدة الأمريكية، اقتحاما ونهب من قبل المتظاهرين على إثر حادث مقتل جورج فلويد من ذوى البشرة السمراء بعد تعدي ضابط شرطة عليه بالضرب والخنق.

وشاركت هاشتاجات "JusticeForGeorgeFlyod" و"riots2020" قائمة الاكثر تداولا بالولايات المتحدة الأمريكة، حيث ينادى بالقصاص العادل من قتلة الشاب جورج فلويد، كما أدان العديد من المغردين أعمال الشعب التي شملت تكسير ونهب عدد من المحلات التجارية الكبرى، وتداول عدد من فيديوهات وثقت عمليات النهب والسرقة للعديد من المتاجر الشهيرة.

وأدان الكثير من مستخدمو موقع تويتر أعمال الشغب، حيث قال أحد المتابعين عبر الهاشتاج، قائلًا:"هذا مشهد إجرامي حقيقي، ويجب على الشرطة اعتقالهم الآن، السرقة من المحلات ليست عدالة حقيقية نريد عدالة حقيقية لجورج"، بينما كتب آخر:"أن ذلك يعتبر أعمال شعب وليس له علاقه بقضيتنا".

يشار أنه شارك من قبل المئات بمدينة مينيابوليس، فى احتجاجات ضد عنف الشرطة الأمريكية ضد رجل أسود قام شرطى بقتله خنقا أثناء إلقاء القبض عليه، وطالب المتظاهرين بتحقيق العدالة في قتلة الرجل الذى يدعى جورج فلويد، حيث وثق فيديو اعتداء شرطة أمريكى فى مدينة مينيابولس بولاية مينيسوتا الامريكية، وضع ركبتيه على عنق رجل أسمر البشرة عند تواجده أسفل سيارة، حيث توفى بعد ذلك، وتم تحديد هويته.

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