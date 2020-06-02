اختبار الترقي للمعلمين 2020 | رابط المنصة الرقمية لحجز برنامج التدريب عن بعد (موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين)





اختبار الترقي للمعلمين 2020، حيث شهدت الساعات الماضية العديد من عمليات البحث حول رابط موقع الاكاديمية المهنية للمعلمين من أجل أن يتم عملية التسجيل على البرنامج الرقمي لكادر المعلم والتي سوف تؤهلهم إلي ترقيات المهنية للمعلمين التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم خلال الفترة الماضية وجدير ان الإختبارات التقليدية تم منعها بسبب تفشي فيروس كورونا ولجاءت الوزارة إلي قيام منصة رقيمة أون لاين عن بعد للمعلمين من أجل القيام بحجز برنامج تدريب وأصبح يريد الكثير من المعلمين يريد أن يقوم بعملية التسجيل ويريد الكثير ان يصل إلي أعلى من الدرجة الحالية.









اختبار الترقي للمعلمين 2020





وأصبح هناك الكثير من المعلمين يريد في مصر أن يقوم بعملية التسجيل في موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين من أجل ان يحصل علي فرصة للترقي إلى معلم ومعلم أول ومعلم خبير، وجدير أن الوزارة قامت بتوفير كافة الأشياء علي موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين وجدير وزارة التربية والتعليم قد كشفت خلال الأيام الماضية عن موعد بدء اختبارات الترقي والتي سيتم تجري بداية من منتصف الشهر الجاري وهناك عملية بحث شديدة علي موقع الأكاديمية المهنية في تلك الساعات ويريد الجميع أن يقوم بعملية التسجيل في الوقت الحالي .









رابط المنصة الرقمية للتدريب عن بُعد





لذلك شهدنا في الساعات الماضية تصدر موقع الأكاديمية المهنية، في محرك البحث الشهير جوجل خلال تلك الساعات وذلك بعد أن اتاحة الوزارة بإتاحة رابط المنصة الرقمية لحجز برنامج التدريب عن بعد وأصبح العديد من المعلمين والمعلمات سواء بالقطاع العام أو القطاع الأزهري ان يقوم بالحصول علي فرصة للترقي بكادر المعلم في تلك الفترة، وأصبح في تلك الأيام يقوم موقع الأكاديمية بإستقبال الكثير من الطالبات من قبل المعلمين والمعلمات من أجل ان تحصل علي فرصة الترقي .









خطوات الحجز في تدريبات الترقي 2020





من هنا" الدخول على رابط المنصة الرقمية للتدريب عن بعد "

تحديد الفئة فئتين «معلم – معلم أول» « معلم أول أ – معلم خبير».

إدخال كود المعلم والبيانات.

حجز الدورة التدريبية بحسب تواريخ ومواعيد المحافظات المتاحة.

في حال عدم التمكن من الحجز في الموعد المقرر في الجدول يمكن الحجز بدءا من تاريخ 2 يونيو 2020، بالنسبة لمن تخلف في مواعيد الحجز.

التدريب سيبدأ اعتبارا من تاريخ 15 يونيو 2020، ويستمر حتى نهاية مواعيد الحجز المتاحة على التطبيق.



