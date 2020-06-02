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بالأسماء.. إخلاء سبيل 18 متهمنا بـ"أحداث 20 سبتمبر"

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 10:10 م
أرشيفية
أرشيفية
مـروة هيـكل
قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الاول للنيابة اخلاء سبيل 18 متهمًا في القضية رقم 1413 لسنة 2019 حصر امن الدولة عليا والقضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمعروفة اعلاميًا بـ " أحداث 20 سبتمبر ".

وأسماء المخلي سبيلهم في القضية رقم 1413 لسنة 2019 هم كل من: 

1- أحمد محمود عويس محمود
2- سليمان محمد سليمان عبد اللطيف
3- محمود السيد حنفي حسن
4- محمد غريب بكر عبد المحسن
5- محمد أحمد حنفي محمود
6- حسن أحمد لمعى أحمد
7- ربيع عبد اللطيف عمار

أما أسماء المخلي سبيلهم في القضية رقم 1338 لسنة 2019 وهم:
1- بلال حسن إبراهيم على
2- أبو بكر عبد الرازق أحمد عبد الرازق
3- جهاد محمود عبد الحليم جعفر
4- خالد محمد إسماعيل سالم
5- عمرو عزت حسين المنجد
6- جلاء عماد الدين محمود حلمى
7- فوزى عيد عبد الحميد أحمد
8- محمد صالح عبد القوى عتيمة
9- محمد ناصر محمود محمد
10- عبد الرحمن أحمد طه الشربينى
11- يوسف عبد الحكيم عباس عبد العال

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين عدة تهم منها نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتظاهر بدون تصريح ومشاركة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور. 

ووجهت النيابة لهم أيضا تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية وارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام. 

وكانت النيابة قد أعلنت في وقت سابق، أن النائب العام المستشار حمادة الصاوى أمر بإخلاء سبيل أعداد من المتهمين فى القضية؛ لثبوت تواجدهم بأماكن التظاهر وبين المتظاهرين دون قصد التظاهر خلال أحداث وقائع المظاهرات، كما أمر بإخلاء سبيل الأطفال والطلاب والنساء والشيوخ الذين ثبت تظاهرهم ولم يثبت ارتباطهم بدعوات الجماعات التى تستهدف هدم مؤسسات الدولة، "التماسًا للرأفة".

وكشف بيان سابق للنيابة في 26 سبتمبر، أنه في إطار التحقيقات الموسعة في التحريض على التظاهرات بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا لا يتجاوز ألف متهم من المشاركين فى تلك التظاهرات فى حضور محاميهم.

ولفت البيان آنذاك إلى أن بعض المتهمين اعترفوا خلال التحقيقات باشتراكهم فى تظاهرات ببعض المناطق بخمس محافظات، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم للتظاهر منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم فى التظاهرات إلى خداعهم من قبل صفحات أنشأت على مواقع التواصل الاجتماعى منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين للتظاهر واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه فى المظاهرات لمناهضته النظام القائم بالبلاد.

كما تضمنت اعترافات بعض المتهمين لقائهم بعناصر مجهولة بميدان التحرير تحرضهم على تصوير مشاهد من الميدان لبثها عبر قنوات فضائية مغرضة لتحريض المواطنين على التظاهر، كما أفصحت اعترافات متهمين آخرين عن اشتراك عناصر مسجلة جنائية وأخرى موالية لجماعة الإخوان بتلك التظاهرات.

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نيابة متهمين بوابة الفجر التظاهر أحداث 20 سبتمبر

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