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وصول 165 مصري من العالقين في الكويت مطار مرسى علم (صور)

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 10:09 م
بوابة الفجر
محمد طه
وصلت إلى مطار مرسي علم الدولي، رحلة طيران قادمة من الكويت عبر شركة إير كايرو وعلى متنها 165 راكبا من المصريين العالقين في الكويت.

جاء ذلك، ضمن خطة الحكومة لإعادة المصريين العالقين بالخارج، بالتنسيق مع وزارت الخارجية والهجرة والطيران بتكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وقال الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن فرق من الحجر الصحي والطب الوقائي بمطار مرسي علم في انتظار المصريين فور وصولهم لإجراء الكشف الطبى وسحب عينات منهم وإرسالها الي المعامل المركزية للتأكد من خولهم من فيروس كورونا المستجد، ضمن خطة الوقاية من الفيروس الحفاظ علي سلامة المواطنين العائدين.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6827 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7642 حالة، من ضمنهم الـ 6827 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 47 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 27536 حالة من ضمنهم 6827 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1052 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
وصول 165 مصري من العالقين في الكويت مطار مرسى علم (صور)
وصول 165 مصري من العالقين في الكويت مطار مرسى علم (صور)
وصول 165 مصري من العالقين في الكويت مطار مرسى علم (صور)
وصول 165 مصري من العالقين في الكويت مطار مرسى علم (صور)
وصول 165 مصري من العالقين في الكويت مطار مرسى علم (صور)
وصول 165 مصري من العالقين في الكويت مطار مرسى علم (صور)

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