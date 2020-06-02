محافظ القاهرة: إيقاف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر.. والجراج شرط الحصول على ترخيص



وأردف أن رئيس الوزراء أصدر توجيهاته بحل جميع مشاكل المستشفيات وتوفير كافة المستلزمات الطبية، لافتا إلى أن هناك أعداد أسرة كافية بالمستشفيات لاستقبال المصابين بفيروس كورونا، وأن التجمعات من أهم أسباب انتشار فيروس كورونا في القاهرة.



وأوضح محافظ القاهرة أنه تم التصدى لظاهرة العقارات المخالفة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وسيتم مراجعة كل تراخيص البناء التي صدرت الفترة الماضية.



وأكد أن كل من حصل على ترخيص الفترة الماضية تم إيقافه لفترة مؤقتة لمراجعة الالتزام بالشروط المحددة، مردفا من استخرج تصريح بناء لا يمكنه البناء قبل توفير جراج سيارات بحد أدنى مكان سيارة لكل شقة.



واستكمل محافظ القاهرة أن هناك 20 عمارة مخالفة بدار السلام وتم التصدى لها وإزالة 10 أبراج منها غير مأهولة بالسكان. وأردف أن رئيس الوزراء أصدر توجيهاته بحل جميع مشاكل المستشفيات وتوفير كافة المستلزمات الطبية، لافتا إلى أن هناك أعداد أسرة كافية بالمستشفيات لاستقبال المصابين بفيروس كورونا، وأن التجمعات من أهم أسباب انتشار فيروس كورونا في القاهرة.وأوضح محافظ القاهرة أنه تم التصدى لظاهرة العقارات المخالفة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وسيتم مراجعة كل تراخيص البناء التي صدرت الفترة الماضية.وأكد أن كل من حصل على ترخيص الفترة الماضية تم إيقافه لفترة مؤقتة لمراجعة الالتزام بالشروط المحددة، مردفا من استخرج تصريح بناء لا يمكنه البناء قبل توفير جراج سيارات بحد أدنى مكان سيارة لكل شقة.واستكمل محافظ القاهرة أن هناك 20 عمارة مخالفة بدار السلام وتم التصدى لها وإزالة 10 أبراج منها غير مأهولة بالسكان.

قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إن مناطق شرق القاهرة تشهد تطورا كبيرا في البنية التحتية من طرق وكباري، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي كان قد وجه بسرعة حل المشاكل المرورية في القاهرة.وأضاف "عبدالعال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، ا أن نفق العروبة كان يجد به المواطنين معاناة عند المرور وكان يتسبب في مشاكل عند هطول الأمطار.وأكد محافظ القاهرة، أنه تم ردم نفق العروبة في وقت قياسي وهو 8 أيام فقط خلال أجازة عيد الفطر وذلك لعدم التضييق على المواطنين.وأوضح أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أسهمت في ذلك الإنجاز السريع، لافتا إلى أن طريق العروبة أصبح جاهزا ويتم تشغيله بشكل تجريبي حاليا.