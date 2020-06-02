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خطوة جديدة من ليفربول لضم تيمو فيرنر

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 10:29 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي


ذكرت تقارير صحفية اليوم أن إدارة نادي ليفربول الإنجليزي علي استعداد للقيام بخطوة جديدة لضم المهاجم الدولي الألماني تيمو فيرنر لاعب نادي لايبزيج الألماني لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز خط هجوم النادي.

 

وقالت صحيفة الاندبندنت :"ليفربول مستعدون للقيام بتحركهم لضم تيمو فيرنر من صفوف نادي لايبزيج الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة قبل عودة النشاط الكروي مرة أخرى وان النادي لا يزال يتفاوض مع لايبسيتش حول قيمة الشرط الجزائي والبالغة 50 مليون باوند بعد تأثر النادي بجائحة كورونا."

 

وأضافت الصحيفة العالمية:"الرحيل المنتظر لكل من المدافع الدولي الكرواتي ديان لوفرين وآدام لالانا وشيريدان شاكيري سيوفر سيولة كبيرة للنادي الإنجليزي من أجل ضم وتمويل صفقة فيرنر أهم هدف انتقالات يورجن كلوب هذا الصيف."

 

يذكر أن المهاجم الدولي الألماني تيمو فيرنر لاعب نادي لايبزيج الألماني يوجد شرط جزائي في عقده مع النادي الألماني يبلغ 60 مليون يورو.

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ليفربول كورة فيرنر صفقة فيرنر

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