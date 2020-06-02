كارين سلامة تنضم إلى شاشة الجديد

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كشفت مصادر صحفية أن الاعلامية والممثلة كارين سلامة، قد انضمت الى طاقم مذيعي ومذيعات البرنامج الصباحي الذي انطلق مؤخرا على "قناة الجديد" بعنوان "صباح اليوم".



ومن جانبها، أعلنت كارين سلامة عن حقيقة الأمر وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تدوين التغريدات تويتر وعلقت قائلة:‏شكرا لكم.... مرحلة جديده من حياتي المهنية مع تلفزيون الجديد.



وبحسب ماذكرته بعض المواقع أنها ستبدأ مشوارها في الجديد يوم الاحد 13 الجاري وكل احد مباشرة بعد نشرة 7:30 الصباحية وحتى 12 ظهرا.



