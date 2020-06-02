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شتيجن يوجه رسالة إلى ماريو جوتزه

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 10:01 م
بوابة الفجر
أكد الألماني تير شتيجن حارس مرمي نادي برشلونة الإسباني، أن مواطنه ماريو جوتزه لاعب بوروسيا دورتموند والذي ينتهي تعاقد مع الفريق الألماني بنهاية الموسم الحالي، يُمكنه النجاح في الدوري الإسباني إذا انتقل للعب في صفوف احدي الفرق الإسبانية.


وأوضح تير شتيغن في تصريحات لقناة (DAZN): "ماريو لاعب يعرف كيف يتعامل مع الكرة، وبإمكانه تغيير مجرى المباراة، بالطبع سينجح في الدوري الإسباني".

إلا أن الحارس الدولي أكد أنه لا يعرف فيما يفكر زميله السابق في المنتخب، رغم تواصلهما الدائم: "نحن لا نتحدث على الإطلاق عن كرة القدم".

كما أبدى تير شتيغن أمنيته في أن يجد غوتزه (27 عاماً) النادي المناسب الذي يستطيع معه إظهار إمكانياته الفنية الكبيرة: "بالنسبة لي، الأهم هو أن يتخذ القرار المناسب، وما يجعله سعيداً، أعتقد أنه سينجع مع أندية كثيرة سيصنع معها الفارق".

وكان نادي بروسيا دورتموند قد أعلن الأسبوع الماضي أنه لن يجدد عقد غوتزه، ليتأكد بذلك رحيله بنهاية الموسم الجاري، إذ لم تتحدد وجهته المقبلة بعد.

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