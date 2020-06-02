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هكذا يمكنك التعامل مع الزوج المهمل

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 09:31 م
بوابة الفجر
أن تشعرين بالإهمال من زوجك شيء يغضبك كثيرا ويؤلمك في الكثير من الاحيان، وتبدئين في التساؤل لماذا يفعل هذا وما السبب، لذا عليك اتباع الآتي لكي تتعاملين مع زوجك المهمل بشكل يليق به.

يجب أن تطرحين على نفسك سؤال لماذا زوجي يهملني ولا يسأل في، وعليك معرفة أن الرجال بطبعهم هكذا أي لا يقومون بأي مبادرة مثل أنه لا يتصل بك طوال اليوم لأنه يعلم جيدا أنك تفعلين ذلك.

وعليك أن تجدي طريقة جديدة للتعامل مع زوجك إذا كان من النوع المهمل لك باستمرار، وعليك أن تبتعدي وتفصلين مسافة بينكما ولا تتصلين به ولا تبدأي بالسؤال مما يزيد الشك لديه ويبدأ هو بالسؤال والاتصال ويتقرب منك مجددا.

توقفي عن الاهتمام لأن هذه الخطوة لا تعود عليك بالتفع بل تجعلك تتعصبين وتعتذرين في الكثير من الاحيان وعليك تجنب الخلافات وعليك البحث عن حلول سريعة وفعالة تقرب زوجك منك ولا تشعرين بالإهمال مرة آخرى.

عليك الاهتمام بنفسك جيدا وفعلي علاقاتك الاجتماعية وعززي وضعك المهني وهذا سيبعدك نوعا ما عن زوجك ويجعله هو الذي يطرح الاسئلة عن سبب تغييرك وأهمالك له وهي طريقة مذهلة لعودته للاهتمام بك مجددا.

ركزي على تعزيز قدراتك وإثبات وجودك فبهذه الطريقة ستدفعيه للسعي خلفك مجددا ومحاولة معرفتك من جديد.

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