"الصحة" تكشف أسباب ارتفاع وفيات كورونا

كشفت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أسباب زيادة نسبة وفيات فيروس كورونا، قائلة إنها ترجع إلى زيادة أعداد الإصابات، لافتة إلى أن نسبة الوفيات من 5% إلى 6% من الإصابات، بالإضافة إلى عدم ذهاب المواطنين إلى المستشفيات واستخدام وتداول أدوية خاطئة أو خطأ استخدامها لبعض المرضى.





وأوضحت "العسال"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن كل حالة مصابة بكورونا لها طبيعة علاج مختلفة؛ بسبب وجود بعض الأمراض المصاحبة، والطبيب وحده هو من يحدد العلاج.





وأضافت أن هناك حالات لا يجب أن تعالج في المنزل وتحتاج إلى مستشفيات، لافتة إلى أن تزيد الأعداد يؤدي إلى ازدحام المستشفيات، وبدأوا تطبيق العزل المنزلي للحالات البسيطة حتى يكون هناك أماكن بالمستشفيات لاستيعاب المرضى، مشددة على أنه يجب على أي مواطن تظهر عليه أعراض كورونا، التوجه إلى المستشفى للاطمئنان.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6827 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7642 حالة، من ضمنهم الـ 6827 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 47 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 27536 حالة من ضمنهم 6827 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1052 حالة وفاة.



