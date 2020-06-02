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في عشق الفراولة.. سهيلة بن لشهب تخطف الأنظار بجلسة تصوير جديدة
الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 10:35 م
لمياء علي
أطلت الفنانة الجزائرية سهيلة بن لشهب على محبيها بجلسة تصوير جديدة خطفت من خلالها الأنظار.
وظهرت سهيلة وهي ممسكة بالفراولة ونسقت مكياج مميز كشف عن جمال ملامحها.
وكانت سهيلة قد شاركت في أغنية جديدة بعنوان "شدة وتزول" بجانب بعض الفنانين الآخرين الذين شاركوها الغناء.
وروجت سهيلة، للعمل من خلال صفحاتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معها عدد كبير من محبيها الذين أشادوا بالعمل وفكرته الهادفة.
ويحث العمل على التفاؤل والبهجة وبث روح السعادة والأمل في ظل انتشار أزمة فيروس "كورونا"، والذي بات يهدد جميع بلدان العالم وحصد أرواح عدد كبيرة من الضحايا.